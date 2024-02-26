По каким условиям банки выдают базовую ипотеку жителям Алтая, и может ли она стать еще недоступнее

В первую половину февраля банки выдали на треть меньше ипотеки, чем год назад, подсчитали в «Дом.РФ». Условия по льготным программам ужесточили , а как дела с базовыми? Расскажем о ставках на ипотеку без поддержки и новом ограничении Банка России, которое коснется многих.

Сейчас ставки по ипотеке стартуют примерно от 16,4%. Но если вы не зарплатный клиент банка и не хотите пользоваться специальными услугами, то процент, с большой вероятностью, на начальной отметке не задержится.

Так у Сбербанка минимальная ставка на покупку квартиры – 16,7%. Базовая – 20,5%.

Клиентам выдают до 100 млн рублей на срок до 30 лет. Для приобретения жилья в новостройке просят первый взнос не менее 15,1%, вторички – 10,1%.

ВТБ также обозначил, что выдает ипотеку со ставкой от 16,4% (правда, для новых клиентов). Здесь можно получить кредит до 60 млн рублей на срок до 30 лет. Чтобы заполучить вторичку нужен первый взнос – 15,1%, первичку – не менее 20,1%.

Ставка 17,9% у Альфа-Банка. С ней выдают кредит до 70 млн рублей и сроком до 30 лет. Первоначальный взнос – 20%.

Переезд. Источник: freepik.

Промсвязьбанк предоставляет ставку от 16,4%. Первоначальный взнос при покупке квартиры хоть в новостройке, хоть вторичной – от 15%. В первом случае выдают кредит до 50 млн рублей, во втором – до 30 млн.

Базовая ставка Газпромбанка - 20,1% годовых. Можно получить максимальную сумму 80 млн рублей на максимальные 20 лет и первоначальным взносом от 30%.

Совкомбанк обозначил свою базовую процентную ставкой красивыми цифрами 16,99%. Он выдает кредиты на срок до 30 лет до 50 млн рублей. Первоначальный взнос – 15%.

Выдать – не выдать

В скором будущем получить кредит с низким первоначальным взносом будет еще сложнее.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Банку России устанавливать макропруденциальный лимит. Это дает ограничивать долю предоставляемых кредитов, обеспеченных залогом зданий, сооружений, земельных участков, объектов незавершенного строительства, жилых и нежилых помещений, а также машиномест.

Цель – ограничить выдачу рискованных ипотечных кредитов, что должно остановить рост «закредитованности» граждан и накопление рисков банками.

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Так ограничения в первую очередь могут затронуть кредиты с низким первоначальным взносом и сделки с заемщики с высокой долговой нагрузкой. Ее показать рассчитывают делением общей суммы ежемесячных платежей по долгам на общий ежемесячный доход.

Подчеркнем, что Алтайский край в прошлом году почти попал в десятку самых закредитованных регионов России со средней долговой нагрузкой 67,3%.

Депутаты отметили, что в целом по стране доля предоставляемой ипотеки заемщикам с долговой нагрузкой более 80% почти за полный год вырос на 10% (до 47%).

Объяснили и другую причину: осенью 2023 года разница цен на строящееся жилье и цен на готовое достигла 42%. Заемщику, который решит продать на вторичном рынке свою квартиру в новостройке, может не хватить денег, чтобы выполнить обязательства перед банком. «Это риск как для заемщика, так и для кредитора», - отметили в примечании к законопроекту.

Право устанавливать лимит появится у Банка России этим летом. Самый ранний срок применения – октябрь 2024 года.

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