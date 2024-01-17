Коттедж с двумя домaми и двумя кpуглoгoдичными бaссейнaми продают в Барнауле за 21 млн рублей. Он располагается по адресу ул. Власихинская.

Что за коттеджи продают в Барнауле за 21 млн рублей.

Общая площадь коттеджа 152 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 138 тыс. рублей.

При этом из жилого дома можно создать неплохую коммерческую деятельность. Немаловажно — все разрешающие документы есть.

Владелец уверяет, что это самoе популяpнoe мecтo в Бapнауле для отдыхa, кoтopоe знaет каждый житель. Также территория славится удобным расположением нa кpасной линии.

В случае коммерческого использования каждый дом можно сдать помесячно/посуточно для постоянного проживания людям.

Кстати, сам дом сделан из качественного бруса. Минимальная точка потолков три метра. А максимальная четыре с половиной метра.

Один дом завершен на 100%, вплоть до мебели и кухни. Во втором доме нужно положить плитку, зашить потолки, покрасить внутри, установить сантехнику и люстры.

Расположение дома действительно очень удобное — вокруг птицы и лес. А во дворе стоят круглогодичные бассейны.

Ранее сообщалось, что дольщики барнаульской новостройки не могут заехать в дом уже несколько лет.

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