В неуплате налогов заподозрили «Ашан»

Это — из-за неуплаты налогов.

Ранее «Ашан» попросил поставщиков не повышать цены.

Некоторые розничные компании ищут нестандартные способы сдерживания инфляции.

«Ашан» призывает своих поставщиков сотрудничать — чтобы совместно сдерживать рост цен перед наступлением новогодних праздников.

«Ашан» — российская структура французского Auchan. В Барнауле работают два гипермаркета «Ашан».

Также «Ашан» опроверг слухи об уходе из России. «Ашан Ритейл Россия» работает в обычном режиме, нет планов сворачивать или сокращать активность. Ранее в ряде зарубежных СМИ появилась информация об уходе компании с российского рынка.

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