11 ноября
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Потребитель

«Ашан» попросил поставщиков не повышать цены

Некоторые розничные компании ищут нестандартные способы сдерживания инфляции, пишет «Коммерсантъ».

Буквы "Ашан" на ТРЦ Galaxy.
Буквы "Ашан" на ТРЦ Galaxy.
skyscrapercity.com

Так, структура «Ашан» обратилась к своим поставщикам с просьбой не повышать цены до конца года. Также "Ашан" предупредил — в случае настойчивых попыток увеличить цены они обратятся к регуляторам, указывает Газета.Ru.

«Ашан» призывает своих поставщиков сотрудничать — чтобы совместно сдерживать рост цен перед наступлением новогодних праздников.

«Ашан» — российская структура французского Auchan.

В Барнауле работают два гипермаркета «Ашан».

Ранее «Ашан» опроверг слухи об уходе из России. «Ашан Ритейл Россия» работает в обычном режиме, нет планов сворачивать или сокращать активность. Ранее в ряде зарубежных СМИ появилась информация об уходе компании с российского рынка.

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