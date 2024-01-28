29 января
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Происшествия

Россиянка случайно два раза выстрелила в глаз возлюбленному

В Санкт-Петербурге девушка случайно выстрелила в глаз возлюбленному из пневматического пистолета, сообщает «Фонтанка».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Пара находилась в автомобиле. Девушка достала из кармана сидения пневматический пистолет и случайно дважды нажала на спусковой крючок.

Одна пуля попала в глаз молодому человеку. На скорой помощи его доставили в медучреждение.

Пуля застряла у россиянина в глазном яблоке, указывает Газета.Ru.

Ранее в автомобиль выстрелили из пневматического оружия в Алтайском крае. В результате выстрела переднее боковое стекло автомобиля разбилось. Потерпевшая написала заявление в полицию.

Предположительно, выстрел сделали из жилого дома по ул. Куйбышева, 8.

Также мужчина из Алтайского края выстрелил своей бывшей в челюсть и начал преследовать.

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