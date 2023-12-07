Восьмиклассница устроила стрельбу в брянской гимназии. Есть погибшая и раненые

Подробностей о пострадавших в результате ЧП в гимназии не поступало.
Известно, что ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз, указывает Газета.Ru. К школе стянуты силовики различных правоохранительных структур. Школу оцепили, учеников отправили домой.
Известно, что стрелявшая - 14 летняя Алина А. Она убила свою одноклассницу Марию Н., а также ранила четверых мальчиков.
После этого она покончила с собой.
Ранее в Петербурге российский школьник выстрелил в учительницу музыки.
По версии правоохранителей 16-летний подросток выстрелил в педагога из пневматического пистолета. Женщина проходила мимо компании молодых людей.
В какой-то момент она услышала хлопок и почувствовала боль в бедре.
Медики оказали женщине первую помощь. А подростки разбежались.
Но полиции удалось задержать подозреваемого. Сейчас подросток находится под подпиской о невыезде.