На дороге к кладбищу в автомобиле нашли трупы женщины в наручниках и участкового

Машина стояла на дороге к местному кладбищу, указывает 56orb.ru. По информации источников, тела — с огнестрельными ранениями.
На месте ЧП работают криминалисты и следователи, сообщает orenday.ru.
Ранее мертвого инспектора ДПС нашли в Барнауле в лесополосе возле садоводства. Поиски инспектора начали после того, как он не вышел на службу.
Полицейский был в гражданской одежде, признаков насильственной смерти не обнаружили.
Инспектор служил в органах с 2005 года, нареканий к нему не было, спиртным не злоупотреблял.
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