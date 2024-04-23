Девятиклассник-сатанист изрезал ножом двух девочек во время вечеринки в Петрозаводске. Об этом сообщает Baza.

Девочек госпитализировали с множественными ранами шеи, грудной клетки и рук.

Известно, что вечеринка проходила в квартире девятиклассницы местной гимназии — 15-летней Маши* в ночь с 22 на 23 апреля. В гостях у девочки была ее подруга — 17-летняя Лена* и 15-летний Егор*.

Около 22:00 между Егором и подругами произошел конфликт. Когда аргументы кончились, Егор взял в руки нож и несколько раз ударил каждую из девочек. При этом он целился Маше и Лене в шею, грудь и живот.

Девочки смогли заявить о нападении. Полицейские оперативно задержали Егора. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По версии следователей, Егор пытался убить девушек — на него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Девятиклассник-сатанист изрезал ножом двух девочек во время вечеринки. Baza

Оказалось, что одна из пострадавших — бывшая девушка Егора. Они расстались несколько дней назад. Близкие Егора утверждают, что парень очень трудно переживал расставание и был «сам не свой». Кроме того, ранее он пытался покончить жизнь самоубийством.

*Имена изменены.

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