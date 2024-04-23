В Госдуме готовят законопроект, который обяжет производителей и дистрибьюторов маркировать игры и игрушки, разделив их на категории 0+, 6+, 12+ и 16+. О том, что хотят рекомендовать детям разных возрастов, а что вовсе запретить, расскажет altapress.ru .

Претензии к игрушкам

Законодатели считают, что далеко не все в детских магазинах безопасно для психики.

«Эти жуткие синие монстры с длинными руками, куклы в гробиках и даже унитазы с торчащими из них головами! О последних недавно докладывала уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Она видит, какое влияние оказывают такие игрушки на психику детей», — заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

ГОСТ и закон

Законопроект внесут, когда для него сделают специальный ГОСТ.

Так, производители или дистрибьюторы должны будут проводить психолого-педагогическую экспертизу и маркировать игры и игрушки знаками 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+. В стандарте также будут даны критерии оценки.

Так, изображение или описание жестокости и насилия, за исключением сексуального, допустимо для детей старше 12 лет, но без натуралистического показа убийств, и только если игра выражает сострадание к жертве и осуждение насильника.

Для малышей допустимы только ненатуралистические изображения насилия, если явно показано, что добро восторжествовало над злом.

Все, что касается несчастных случаев, катастроф, аварий либо ненасильственной смерти, должно быть помечено маркировкой 6+.

Если есть изображения алкоголя, наркотиков и сигарет, изделие должно быть с маркировкой 12+.

Все, что касается изображения половых отношений между мужчиной и женщиной, разрешено такжес маркировкой 12+.

Изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику — только играх и игрушках со знаком 16+.

Общественный контроль

Депутаты уверяют: родителям не будут навязывать выбор. В первую очередь маркировка нужна для информирования. Будут полки и для самых маленьких, и для тех, кому уже исполнилось 6, 12, 16 лет.

Контроль за игрушками будет общественным. Так, если игрушка с маркировкой 0+ будет далека от представления родителя об идеальном развлечении для малыша, можно будет обратиться в Роспотребнадзор. Там проведут исследование и решат, сменить ли маркировку или вообще запретить товар к продаже.

Известно, что на стоимость игрушек новые правила никак не повлияют.

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