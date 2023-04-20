Внезапно: Wildberries и Ozon приняли неожиданные решения для всех россиян

И теперь клиенты не смогут совершить определенные действия, пишет PRIMPRESS.

Смена номера

Теперь покупатели товаров в Wildberries не смогут поменять номер телефона в своем личном кабинете (ЛК). Так, человек мог сменить номер или прежний номер перешел к другому владельцу.

В таком случае доступ к личному кабинету у покупателя может остаться. Однако клиент будет ограничен в праве распоряжения деньгами на счету.

Возврат

Если покупателю вернут деньги за товар, средства перечислят на внутренний счет в маркетплейсе. Вывести деньги оттуда можно на банковскую карту, но только если есть доступ к мобильному телефону, потому что туда должен прийти код.

Потому немаловажно — покупателям в подобной ситуации создавать новый аккаунт. Однако тогда все данные о покупках, накопленные скидки, будут потеряны. Их придется набирать заново.

Горячая линия и чат

В Ozon заявили о прекращении работы горячей линии поддержки по телефону. Теперь на вопрос о доставке или заказе люди смогут получить только в чате.

Мошенники

Ранее об опасной тенденции предупредили всех, кто покупает на Wildberries, Ozon и AliExpress.

Мошенники стали проявлять в отношении людей, которые заказывают товары в маркетплейсах. Для покупок лучше не использовать основную карту, а завести отдельную карту.

И не нужно привязывать зарплатную карту к личному кабинету в маркетплейсе.