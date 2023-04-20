21 апреля
﻿
Потребитель

Внезапно: Wildberries и Ozon приняли неожиданные решения для всех россиян

Популярные среди россиян маркетплейсы объявили о полном прекращении работы ряда важных для граждан направлений.

Wildberries.ru
Wildberries.ru
wildberries.ru

И теперь клиенты не смогут совершить определенные действия, пишет PRIMPRESS.

Смена номера

Теперь покупатели товаров в Wildberries не смогут поменять номер телефона в своем личном кабинете (ЛК). Так, человек мог сменить номер или прежний номер перешел к другому владельцу.

В таком случае доступ к личному кабинету у покупателя может остаться. Однако клиент будет ограничен в праве распоряжения деньгами на счету.

Возврат

Если покупателю вернут деньги за товар, средства перечислят на внутренний счет в маркетплейсе. Вывести деньги оттуда можно на банковскую карту, но только если есть доступ к мобильному телефону, потому что туда должен прийти код.

Потому немаловажно — покупателям в подобной ситуации создавать новый аккаунт. Однако тогда все данные о покупках, накопленные скидки, будут потеряны. Их придется набирать заново.

Горячая линия и чат

В Ozon заявили о прекращении работы горячей линии поддержки по телефону. Теперь на вопрос о доставке или заказе люди смогут получить только в чате.

Мошенники

Ранее об опасной тенденции предупредили всех, кто покупает на Wildberries, Ozon и AliExpress.

Мошенники стали проявлять в отношении людей, которые заказывают товары в маркетплейсах. Для покупок лучше не использовать основную карту, а завести отдельную карту.

И не нужно привязывать зарплатную карту к личному кабинету в маркетплейсе.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость