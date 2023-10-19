21 октября
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Потребитель

Свой маркетплейс запустит сеть супермаркетов "Магнит"

Один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» договорился о покупке онлайн-площадки.

Магазин "Магнит".
Магазин "Магнит".
altapress.ru

Это платформа KazanExpress. На ней торговая сеть запустит свой маркетплейс «Магнит Маркет», сообщает ТАСС.

100% «Казаньэкспресс» хотят выкупить у «AliExpress Россия», указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что «Магнит» намерен запустить сеть магазинов для бедных.

Дело в том, что усиливается тренд на экономию потребителей. «Магнит» уже набирает команду для запуска проекта.

В «Магните» назвали дискаунтеры одним из самых перспективных форматов и пообещали наращивать присутствие в сегменте.

Ранее сообщалось, что сеть «Магнит» будет производить кофе. По заявлению компании, объем кофе составит около 800 тонн в год. И это поможет заменить бренды, покинувшие Россию.

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