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Политика

Российскому вице-губернатору вручили повестку проходить службу в зоне СВО

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Холин вернется в зону проведения специальной военной операции.

Холину вручили повестку в его рабочем кабинете накануне, сообщает «Ъ-Волга».

В случае неявки расположение воинской части в течение 48 часов против него могут возбудить уголовное дело.

Что произошло

Холин отправился на службу в рамках частичной мобилизации в октябре 2022 года, указывает РБК. А в январе этого года ему предложили стать вице-губернатором Самарской области. Решение единогласно поддержала Самарская Дума и направила в адрес военного руководства обращение с просьбой об увольнении — чтобы перейти на государственную должность.

Вскоре после назначения от депутата Госдумы в адрес военной прокуратуры был направлен запрос с просьбой проверить правильность увольнения. Проверка установила — при подготовке приказа были допущены ошибки, которые теперь предстоит устранить.

По словам Холина, он 26 апреля возвращается на службу.

Российские военные. Армия.
Российские военные. Армия.
Минобороны РФ

Награды

Получил орден Мужества и медаль Минобороны «За боевые отличия». Участвовал в боевых действиях на границе с Афганистаном, имеет статус ветерана. Майор.

Ранее в Алтайском крае вручили повестки мигрантам, которые не встали на воинский учет.

В ходе рейда выявили пятерых мужчин, которые получили российское гражданство и не встали на воинский учет.

Теперь они должны прийти в военный комиссариат по месту регистрации.

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