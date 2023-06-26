Кто все эти люди. Что известно о желающих стать губернатором Алтайского края

Губернаторские выборы-2023 в Алтайском крае пройдут с 8 по 10 сентября. Претендовать на пост главы региона смогут только кандидаты от партий. Самовыдвиженцы к голосованию не допускаются.
Всего в этих выборах могут участвовать кандидаты от 27 партий. Однако по факту их будет определенно меньше, поскольку каждому из них придется собрать подписи 502 городских и сельских депутатов и (или) избранных глав муниципальных образований региона.
Только после преодоления муниципального фильтра претендента на губернаторский пост можно будет считать официально зарегистрированным кандидатом.
Партия – «Зеленая альтернатива».
Родился 23 февраля 1974 года.
Виктор Нагайцев — ученый, заведующий кафедрой эмпирической социологии и конфликтологии АлтГУ, кандидат социологических наук, доцент, руководитель Алтайского отделения Российского общества социологов.
По имеющейся информации, преподает курсы: «Конфликтология», «Посредничество в конфликтах», «Социальное партнерство», «Технологии переговорного процесса».
Также Нагайцев возглавляет Центр конфликтологического консультирования и содействия переговорному процессу АлтГУ, является членом профессионального сообщества конфликтологов-посредников и членом Лиги медиаторов России.
Нагайцев написал более 250 научных трудов по социологии и конфликтологии.
Партия - КПРФ.
Родилась 4 сентября 1983 года в Барнауле.
Мария Прусакова — депутат Госдумы, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ.
С сентября 2001 года является членом КПРФ. С 2007 года работает в аппарате краевого комитета КПРФ. Начала трудовую партийную деятельность с должности инструктора краевого комитета.
В 2008 году участвовала в выборах депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания и выборах депутатов Барнаульской городской Думы V созыва, оба раза была зарегистрирована в качестве кандидата, но выборы не выиграла. Также в 2012 году участвовала в выборах депутатов Барнаульской гордумы, но не победила.
В 2016 году участвовала в выборах депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания VII созыва, как кандидату по одномандатному избирательному округу в регистрации ей было отказано, но прошла в Законодательное Собрание по списку от партии КПРФ. Также в 2016 году участвовала в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, но в Думу не прошла.
С мая 2016 года Прусакова возглавляет Алтайский крайком КПРФ. В 2016-2021 годах была депутатом АКЗС руководила фракцией КПРФ в АКЗС. Однако в мае 2018 года члены фракции КПРФ в АКЗС неожиданно сместили Прусакову с поста руководителя. В целом, в конце 2010-х годов алтайское отделение КПРФ сотрясала череда громких скандалов, связанных с выходом из партии некоторых ее членов и отставок. Кроме того, большой скандал вызвал отказ алтайского отделения компартии, под руководством Прусаковой, выдвигать кандидата на губернаторские выборы 2018 года.
С 2021 года Мария Прусакова является депутатом Государственной Думы.
Партия - Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
Родилась 3 июня 1960 года в Барнауле.
Елена Хрусталева — внучка первого секретаря Алтайского крайкома КПСС Александра Георгиева, который руководил краем около 15 лет — в 1961-1976 годах.
Хрусталева обладает медицинским образованием — в 1983 году она окончила Алтайский государственный медицинский институт им. Ленинского комсомола.
В 2017 году получила мандат по результатам выборов депутатов Барнаульской гордумы седьмого созыва. В 2021 году по результатом выборов прошла в АКЗС. Она участвовала в выборах от компартии по одномандатному округу № 27. Разгромно победила единоросса и, кстати, тоже депутата гордумы Вячеслава Перерядова.
Большую известность она получила в конце 2022 года, когда ее и Надежду Дрюпину со скандалом исключили из КПРФ. Тогда они поддержали проект регионального бюджета на 2023 год в первом чтении вопреки решению фракции голосовать против.
После этого, накануне «губернаторской гонки», Хрусталева возглавила реготделение Российской партии пенсионеров.
Партия – «Коммунисты России».
Родился 27 мая 1975 года в Ленинграде (Санкт-Петербург).
С 1995 по 2001 году был членом КПРФ, но вышел из партии из-за разногласий с руководством.
Весной 2012 года, когда организация Коммунисты России преобразовалась в одноименную политическую партию, Малинковича избрали секретарем Центрального комитета партии.
В 2013 году участвовал в нескольких выборах, баллотировался в том числе в Верховный Совет Республики Хакасия, Смоленскую облдуму, Совет народных депутатов Кемеровской области. В 2014 году принял участие еще в нескольких кампаниях. Баллотировался от партии Коммунисты России на выборах в Брянскую и Тульскую облдумы, Парламент Кабардино-Балкарской Республики. В итоге был избран в Муниципальный Совет Санкт-Петербурга муниципального округа Смольнинское V созыва.
C 2015 года принял участие еще в более 20 избирательных компаниях, всякий раз представляя партию Коммунисты России: это выборы депутатов Воронежской областной Думы, Совета муниципального образования город-курорт Анапа, Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, Новгородской областной Думы, Архангельского областного Собрания депутатов, Брянского городского Совета.
19 сентября 2021 года избран депутатом Законодательного собрания Алтайского края по краевому избирательному округу по списку партии Коммунисты России.
18 марта 2022 г. Малинковича избрали новым председателем Центрального Комитета партии Коммунисты России.
Партия – «Единая Россия».
Родился 12 мая 1971 года в Норильске Красноярского края.
В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в цветной металлургии», инженер-экономист.
В 1990-х работал экономистом в Норильском горно-металлургическом комбинате им. А.П. Завенягина, главным бухгалтером компаний «Полигон-Таймыр» и «Норильский комбинат».
В 1999-2001 гг. — заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Норильская горная компания».
С 1999 года по 2010 гг. работал в «Норильском никеле».
С марта 2010 года по 2018 год работал в правительстве Красноярского края.
30 мая 2018 года указом президента назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Алтайского края.
9 сентября 2018 года на досрочных выборах избран Губернатором Алтайского края.
Партия – «Зеленые».
Родился 1 сентября 1953 г в Кировской области.
Кандидат биологических наук, доцент по специальности «экология».
С 1991 года по настоящее время является заведующим лабораторией водной экологии в институте водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук в Барнауле.
Автор и соавтор более 100 научных публикаций, включая 3 монографии.
Председатель совета алтайского регионального отделения партии «Российская экологическая партия «Зеленые».
Партия – «Новые люди».
Родился 21 декабря 1975 года в Шипуново.
Окончил Барнаульский государственный педагогический университет в 1997 году. Кандидат философских наук, занимался преподавательской деятельностью, а также работал журналистом в ряде краевых СМИ.
В 2016 году избирался депутатом АКЗС от партии "Справедливая Россия". В настоящее время состоит в партии «Новые люди».
С 2019 года - руководитель «Фонда имущества Алтайского края», который управляет парком «Изумрудный» в Барнауле.
Женат, воспитывает двоих детей.
Партия - ЛДПР.
Родился в Барнауле 7 января 1989 года.
Работает в «Барнаульская горэлектросети» в должности советник генерального директора.
Член ЛДПР с 31.08.2018 года. С 2018 по 2020 годы был координатором Железнодорожного первичного отделения ЛДПР в Барнауле.
В 2019 году был кандидатом в депутаты Гляденьского сельского Совета депутатов Благовещенского района.
В 2021 году избран депутатом АКЗС восьмого созыва от ЛДПР, третий по списку в общекраевой части.
С 2022 года по настоящее время является координатором Алтайского регионального отделения ЛДПР.
Партия – «Справедливая Россия – За правду».
Родилась 12 ноября 1984 года в Панкрушихе.
В 2006 году вступила в ЛДПР. В 2008 году, возглавила молодежное отделение Алтайского регионального отделения ЛДПР.
Трудовую деятельность начала с должности менеджера по закупке и реализации зерна в компании «Хлеб Алтая». Затем являлась оператором-кассиром в «БК «Фаворит».
С 2010 года занимала должность помощника депутата АКЗС. Параллельно занимала пост секретаря Алтайского регионального отделения ЛДПР и заместителя координатора.
В марте 2015 года возглавила Алтайское региональное отделение ЛДПР и входила в состав координационного совета партии.
В 2016 года Боровикову избрали депутатом АКЗС 7 созыва по краевому партийному списку «ЛДПР».
Однако, в 2020 году она вышла из состава «ЛДПР» и вступила в партию «СР-ЗП». В 2021 году была избрана депутатом АКЗС 8 созыва по краевому партийному списку «СР-ЗП».
Ранее в крайизбиркоме рассказали об особенностях грядущих выборов и введении электронного голосования.