Гонка за властью. Стали известны первые кандидаты в губернаторы Алтайского края

«Красные» и «зеленые»
Первыми партиями, объявившими о выдвижении кандидатов на пост губернатора Алтайского края стали КПРФ и «Зеленая Альтернатива».
КПРФ 12 июня провела партийную конференцию, в которой приняли участие 62 делегата.
В ходе тайного голосования коммунисты выдвинули первого секретаря краевого комитета КПРФ, депутата Госдумы РФ Марию Прусакову.
Также 12 июня стало известно, что молодая, и пока малоизвестная, экологическая партия «Зеленая Альтернатива» также будет принимать участие в выборах главы региона.
Кандидатом от «зеленых» стал руководитель регионального отделения партии, а также доцент Института гуманитарных наук АлтГУ Виктор Нагайцев. Именно его кандидатуру утвердили на общем собрании регионального отделения.
На второй срок
В Барнауле 13 июня состоялась 32-ая конференция регионального отделения партии «Единая Россия». 188 делегатов в ходе тайного голосования должны были выбрать из трех претендентов кандидата, который будет выдвинут партией в губернаторы.
В предварительном голосовании участвовали действующий глава региона Виктор Томенко, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии АКЗС Сергей Серов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов.
Победу ожидаемо одержал Виктор Томенко. Более того, и Осипов, и Серов в ходе конференции открыто заявляли о поддержке кандидатуры действующего губернатора края.
Несмотря на открытую поддержку «оппонентов», абсолютной победы и единогласного одобрения Виктор Томенко все же не получил. За него проголосовал 181 делегат партийной конференции. Серов получил два голоса, а Осипов – пять голосов.
Тем не менее, Виктор Томенко официально стал кандидатом от «Единой России» на грядущих выборах.
Ранее в алтайском крайизбиркоме рассказали, готов ли Алтайский край к электронному голосованию.