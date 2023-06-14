Гонка за властью. Стали известны первые кандидаты в губернаторы Алтайского края

В Алтайском крае прошли первые партийные выборные конференции, на которых политические силы выдвинули кандидатов на пост главы региона.

«Красные» и «зеленые»

Первыми партиями, объявившими о выдвижении кандидатов на пост губернатора Алтайского края стали КПРФ и «Зеленая Альтернатива».

КПРФ 12 июня провела партийную конференцию, в которой приняли участие 62 делегата.

В ходе тайного голосования коммунисты выдвинули первого секретаря краевого комитета КПРФ, депутата Госдумы РФ Марию Прусакову.

Мария Прусакова. АКЗС.

Также 12 июня стало известно, что молодая, и пока малоизвестная, экологическая партия «Зеленая Альтернатива» также будет принимать участие в выборах главы региона.

Кандидатом от «зеленых» стал руководитель регионального отделения партии, а также доцент Института гуманитарных наук АлтГУ Виктор Нагайцев. Именно его кандидатуру утвердили на общем собрании регионального отделения.

На второй срок

В Барнауле 13 июня состоялась 32-ая конференция регионального отделения партии «Единая Россия». 188 делегатов в ходе тайного голосования должны были выбрать из трех претендентов кандидата, который будет выдвинут партией в губернаторы.

32-ая партийная конференция "Единой России". Пресс-служба партии "Единая Россия"

В предварительном голосовании участвовали действующий глава региона Виктор Томенко, председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии АКЗС Сергей Серов и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов.

Победу ожидаемо одержал Виктор Томенко. Более того, и Осипов, и Серов в ходе конференции открыто заявляли о поддержке кандидатуры действующего губернатора края.

32-ая партийная конференция "Единой России". Пресс-служба партии "Единая Россия"

Несмотря на открытую поддержку «оппонентов», абсолютной победы и единогласного одобрения Виктор Томенко все же не получил. За него проголосовал 181 делегат партийной конференции. Серов получил два голоса, а Осипов – пять голосов.

Тем не менее, Виктор Томенко официально стал кандидатом от «Единой России» на грядущих выборах.

Ранее в алтайском крайизбиркоме рассказали, готов ли Алтайский край к электронному голосованию.