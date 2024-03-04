День 739-й. Самое важное к утру 4 марта

Президент Сербии не исключил отправку Западом своих войск на Украину. Александар Вучич отметил, что "когда впервые были упомянуты западные танки на Украине, многие говорили, что этого никогда не произойдет, но это произошло".

Сальдо заявил, что десант ВСУ должен был снять на Тендровской косе подъем флага Украины. Губернатор Херсонской области сообщил, что главной задачей этого "десанта" была установка флага под видеозапись для получения медийного эффекта.