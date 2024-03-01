2 марта
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Политика

День 736-й. Самое важное к утру 1 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Президент России Владимир Путин сообщил, что ветераны и участники боевых действий на территории Украины смогут поступить в вузы в приоритетном порядке. Он уточнил, что это касается гражданских специальностей.
  • США фиксируют небольшие успехи российских войск на Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он призвал Конгресс скорее согласовать финансирование для Украины, чтобы обеспечить ее вооружением.
  • США и их союзники «полны решимости» использовать замороженные российские активы на помощь Украине, но не все страны Европы поддерживают полную конфискацию средств.
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Москалькова сообщила о просьбе Киева передать погибших при крушении Ил-76;

Сигнал об угрозе ракетного удара в Курске продлился шесть часов;

Министры финансов G20 не согласовали итоговое заявление из-за Украины;

Доллар — 91,15, евро — 98,61.

Шольц объяснил отказ от поставок Украине Taurus риском ударов по Москве;

ЕС и НАТО должны поддерживать Украину в военном отношении на сумму не менее чем 0,25% своего ВВП ежегодно, считают евродепутаты;

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