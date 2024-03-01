День 736-й. Самое важное к утру 1 марта

Главные новости
- Президент России Владимир Путин сообщил, что ветераны и участники боевых действий на территории Украины смогут поступить в вузы в приоритетном порядке. Он уточнил, что это касается гражданских специальностей.
- США фиксируют небольшие успехи российских войск на Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он призвал Конгресс скорее согласовать финансирование для Украины, чтобы обеспечить ее вооружением.
- США и их союзники «полны решимости» использовать замороженные российские активы на помощь Украине, но не все страны Европы поддерживают полную конфискацию средств.
Армия. Мобилизация.
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Министры финансов G20 не согласовали итоговое заявление из-за Украины;
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