День 487-й. Самое важное к утру 26 июня

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на саммите НАТО призвал к реакции на ситуацию вокруг ЗАЭС.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что специалисты начали восстановливать Чонгарский мост, который был поврежден утром 22 июня в результате обстрела вооруженных сил Украины, однако позже удалил сообщение.

В Белгородской области проведут совещание по вопросу возвращения жителей в Шебекино.

Ожидания от контрнаступления, которое ведут Вооруженные силы Украины, были преувеличенными, заявил украинский министр обороны Алексей Резников. По словам министра, нынешние действия ВСУ являются «главным наступлением», но не являются «блицкригом».

На трассе М-4 «Дон» на границе Ростовской и Воронежской областей возникла многокилометровая пробка из-за прохождения колонны ЧВК «Вагнер».

ВВС ФРГ не располагают истребителями F-16, поэтому Германия не может поставить такие самолеты Украине — министр обороны Борис Писториус.

США не меняли уровня готовности своих стратегических сил на фоне событий в России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Джо Байден не пытался поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным в связи с последними событиями в России.

Около двух десятков домов получили повреждения в результате перестрелки при прохождении автоколонны ЧВК «Вагнер» в Павловском районе Воронежской области в минувшую субботу — глава района Максим Янцов.

Последствия попытки мятежа в России станут в понедельник центральной темой встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге — премьер Бельгии де Кроо.

Президент Владимир Путин заявил, что уделяет первостепенное внимание вопросам спецоперации, находится в постоянном контакте с предприятиями ОПК, чтобы понять, чего не хватает для нужд СВО.

Израиль в вопросе о конфликте на Украине находится «на правильной стороне истории» и поддерживает Киев, оказывая ему гуманитарную помощь — сказал глава израильского МИД Эли Коэн в ответ на заявление украинского посольства в Израиле, утверждавшего, что еврейское государство занимает одностороннюю пророссийскую позицию.

Оперативный штаб по обеспечению безопасности Орловской области в воскресенье принял решение о снятии ограничений, введенных накануне в связи с вооруженным мятежом ЧВК «Вагнер» — губернатор Клычков.

Решение Европейской конфедерации фехтования приостановить членство Федерации фехтования России является политическим — глава олимпийского комитета России Поздняков.

Подразделения ЧВК «Вагнер» покинули Липецкую область — правительство региона.

Цены билетов на авиаперелеты за рубеж пришли в норму после резкого скачка в субботу, случившегося на фоне сообщений о вооруженном мятеже ЧВК «Вагнер», заявили в Ассоциации туроператоров России.

Украинская ассоциация футбола обратилась в FIFA и UEFA с призывом исключить Российский футбольный союз из состава этих организаций — пресс-служба УАФ.

Разведывательные агентства США якобы еще в середине июня получили данные, указывавшие на то, что Евгений Пригожин готовит мятеж, однако точный характер планов ЧВК и конкретные сроки их осуществления американской разведке не были известны — газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Полиция продолжает дежурить возле комплекса «ЧВК Вагнер центр» в Санкт-Петербурге, самое здание закрыто — ТАСС.

Между НАТО и Министерством обороны России имели место «неформальные контакты» по ситуации с ЧВК «Вагнер» из-за опасений ядерного инцидента — итальянская газета La Repubblica.

Бойцы спецподразделения «Ахмат» возвращаются в зону проведения СВО из Ростова-на-Дону и Ростовской области, куда они были временно переброшены в связи с мятежом ЧВК «Вагнер» — командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Военкор «Первого канала» Ирина Куксенкова сообщила в своем Telegram-канале, что ПВО сил ЧВК «Вагнер» сбила под Воронежем самолет Ил-22, на борту которого было 10 человек. Основатель ЧВК Пригожин якобы согласился выплатить 50 млн руб. в качестве компенсации родным погибших.

Во время мятежа военная техника ЧВК «Вагнер» повредила в Ростове-на-Дону более 10 тыс. кв м дорожного полотна, дороги отремонтируют за два дня — мэр города Логвиненко.

Киев хотел бы провести у себя так называемый глобальный «саммит мира», на котором обсуждался бы предложенный Украиной мирный план — глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеочередное заседание совбеза страны в связи с ситуацией в России.

Секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудили ситуацию в России.

Рабочая группа при крымском парламенте готовит два запроса в Конституционный суд, связанных с передачей в 1954 году полуострова в состав Украинской ССР — член заксобрания Сергей Трофимов.