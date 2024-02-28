29 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

День 734-й. Самое важное к утру 28 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Все больше сенаторов-республиканцев склоняются к мнению, что конфликт на Украине должен быть завершен путем переговоров, пишет Politico. Несколько месяцев назад, отмечает газета, подобная позиция была непопулярна, но сейчас шансы на победу Украины расцениваются как маловероятные.
  • Следственный комитет России (СКР) установил все обстоятельства взрыва на Крымскому мосту, который произошел 8 октября 2022 года, сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин. По его словам, расследование находится на завершающей стадии.
  • Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца главу воюющего на стороне ВСУ «Грузинского национального легиона» Ушанги Мамулашвили, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Он обвиняется в наемничестве (ст. 359 УК РФ) и возбуждении ненависти с использованием СМИ (ст. 282).
Мобилизация. Армия.
Мобилизация. Армия.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 92,05 рубля. Евро — 99,69 рублей.

Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике.

СКР расследует дело после инцидента в кафе в Люберцах с бойцами СВО.

Источник FT сообщил, что на Украине находится «западный спецназ»

Посол Антонов: США не могут не понимать последствий отправки войск на Украину.

AFP: ЕС несколько недель обсуждал план возможной отправки войск на Украину.

Белый дом исключил отправку войск США на территорию Украины.

Bloomberg: Макрон допустил отправку на Украину войск для защиты инструкторов.

ВСУ сообщили об отступлении из сел Северное и Степовое под Авдеевкой.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость