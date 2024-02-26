День 732-й. Самое важное к утру 26 февраля

Доллар — 93,06 рубля. Евро — 100,65 рублей.

Депутат Шеремет назвал угрозы Украины по Крымскому мосту «форменным нацизмом».

NYT: Украина при поддержке ЦРУ развернула 12 баз на границе с РФ за восемь лет.

Зеленский призвал приостановить в Италии визы тем, кто поддерживает Путина.

Губернатор Запорожья: российские военные вошли в Работино.

Мэр Лондона предложил конфисковать имущество российских бизнесменов на $1,4 млрд.

Боррель: конфликт на Украине может разрешиться в ближайшие месяцы.

МВД Германии подозревает РФ в причастности к убийству Кузьминова в Испаниию.