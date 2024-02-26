27 февраля
﻿
Политика

День 732-й. Самое важное к утру 26 февраля

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине.

Главные новости. Хроника.
Главные новости. Хроника.
Altapress.ru.

Главные новости

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласится на мирную инициативу, исходящую только из Киева. Он не хочет, чтобы «после выборов в разных странах мира» появилась «своя инициатива».
  • Глава офиса президента Украины Андрей Ермак допустил приглашение России на вторую конференцию по урегулированию конфликта на Украине. Он уточнил, что первый саммит пройдет в Швейцарии «в ближайшее время».
  • Премьер Словакии Роберт Фицо прокомментировал запланированную на понедельник, 26 февраля, в Париже встречу европейских и мировых лидеров по ситуации на Украине. Он ожидает движения к «худшему решению», исходя из запланированных к обсуждению тем.
Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Одной строкой

Доллар — 93,06 рубля. Евро — 100,65 рублей.

Депутат Шеремет назвал угрозы Украины по Крымскому мосту «форменным нацизмом».

NYT: Украина при поддержке ЦРУ развернула 12 баз на границе с РФ за восемь лет.

Зеленский призвал приостановить в Италии визы тем, кто поддерживает Путина.

Губернатор Запорожья: российские военные вошли в Работино.

Мэр Лондона предложил конфисковать имущество российских бизнесменов на $1,4 млрд.

Боррель: конфликт на Украине может разрешиться в ближайшие месяцы.

МВД Германии подозревает РФ в причастности к убийству Кузьминова в Испаниию.

Ермак: Украина надеется получить приглашение в НАТО на саммите в июле.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость