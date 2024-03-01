2 марта
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Образование

Стало известно, кто поборется за должность ректора АлтГУ

За главную должность в классическом университете будут сражаться четыре кандидата, рассказали на сайте вуза.

Корпус АлтГУ.
Корпус АлтГУ.
altapress.ru

В Алтайском государственном университете завершается процесс выдвижения кандидатов на пост ректора. В настоящее время на должность ректора претендуют: действующий ректор Сергей Бочаров, руководитель института гуманитарных наук Лариса Нехвядович, завкафедрой финансов и кредита экономического института (МИЭМИС) Степан Межов и директор колледжа АлтГУ Роман Ракитин.

Бочарова выдвинули ученые советы большинства – семи – институтов, управления кадров, допобразования, юротдел и другие подразделения. За Степана Межова выступил институт химии и химико-фармацевтических технологий, Ракитина избрал коллектив колледжа.

Мнение ИГН разделилось. Одна из кафедр выдвинула Ларису Невхядович, две другие выступили за Бочарова. При этом Институт гуманитарных наук "пока не представил протокол заседания" в комиссию по выборам ректора.

Необходимые документы на выдвижение кандидаты должны подать до 14 марта, затем их отправляют в Москву, в Министерство науки и высшего образования.

Уже в столице проведут аттестацию кандидатов. Сами выборы состоятся на базе вуза. Действующий ректор сообщил, что процесс завершится в мае-июне 2024 года.

У соперников к действующему ректору много вопросов, они прямо высказывают свое недовольство.

Ранее сообщалось, что в АлтГУ пояснили ситуацию с "уменьшением" стипендии.

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