Живее всех живых: как изображают вождя революции Владимира Ленина в кино

21 января исполнилось 100 лет со дня смерти Владимира Ильича Ульянова (Ленина). Можно долго рассуждать о его роли в истории нашей страны, но отрицать значимость этой персоны, всё равно, что утверждать, что Земля стоит на трёх слонах и черепахе. Представления советских людей о вожде революции складывались главным образом благодаря фильмам. Недаром сам Ильич называл кино важнейшим из искусств. Образ Ильича воплощали многие замечательные актёры. С какими трудностями встречались актёры прошлого и наши современники при работе над ролью "демона революции"?

Смех на самые разные случаи

Один из самых ярких образов Ленина создал актёр Борис Щукин, который сыграл вождя в картинах "Ленин в Октябре" и "Ленин в 1918 году". Недаром в честь Щукина назвали одно из лучших российских театральных училищ - перевоплощался он гениально. Режиссёр этих картин Михаил Ромм рассказывал, как они со Щукиным встретились с одним из друзей Ильича Дмитрием Мануильским: "Он сказал, что у Ленина было множество самого разнообразного смеха: смех язвительный, смех добродушный, смех детский, когда он заливался, как ребёнок... Щукин отошёл в угол комнаты, постоял минуту, вдруг повернулся резко - и я увидел совершенно другого человека. В нём изменилось всё: лицо, губы, глаза, а главным образом - весь дух этого человека". Поскольку внешне Щукин был лишён сходства с Лениным, каждый съёмочный день артиста начинался с долгого и мучительного гримирования. А "речь вождя" он продолжал оттачивать и за пределами съемочной площадки, засиживаясь за прослушиванием граммофонных пластинок.

«Ленин в 1918 году». diletant.media.

Рекордсмен без кошки

Актёр Юрий Каюров поставил "ленинский" рекорд: сыграл вождя 18 раз! А началось всё с того, что ассистентка режиссёра Анатолия Рыбакова, который собирался снимать фильм "В начале века" о жизни Ленина, в поисках актёра на главную роль заглянула в Саратовский драмтеатр, где служил Каюров, и заметила в холле его фотографию. "Что-то ленинское она увидела в прищуре моих глаз и повезла меня в Москву", - вспоминает Каюров.

«Кремлёвские курсанты». new.krassever.ru

Съёмки научили актёра бесконечному терпению: чтобы придать ему сходство с Ильичом, его каждый день гримировали по четыре часа! "Я играл в жизни разного Ленина: строгого и решительного, влюблённого, остроумного, всякого, - говорит Юрий Каюров. - Но никогда не анекдотичного. Картавил, но совсем чуть-чуть. Головой тряс, но умеренно. Искал я этот образ долго, что-то смотрел, что-то читал. Мне говорили, что я должен полюбить этого человека, чтобы потом с экрана заставить полюбить его зрителей. И я старался как мог. Однажды увидел документальные кадры: сидит Ленин и держит кошку на коленях. Я посмотрел этот эпизод десяток раз и срисовал манеру поведения. С тех пор в основном такого и играл. Без кошек, правда".

Вместо Баталова - Смоктуновский

В 60-е годы уже стали разрешать всякие эксперименты над образом вождя. Ленин-шестидесятник более интеллектуальный, рефлексирующий. Пробовались на роль Ленина даже Леонид Броневой, Олег Табаков, Родион Нахапетов, Борис Галкин. Однажды на киностудии "Ленфильм" предложили сыграть Ленина Алексею Баталову. Но он отказался: "Никогда в жизни!". Попал бы он в чёрный список, но от крупных неприятностей, его спас сценарист Юрий Герман, который выступил на собрании киностудии: "Товарищи, мне сказали, что какой-то умник предложил рольЛенина долговязому, курносому пацану Алёше Баталову, который не является даже членом партии. Это глупый анекдот или кто-то осмелился сделать пародию на Ильича?" После минутной паузы все принялись обсуждать "абсурдную идею" - доверить роль Ленина неокрепшему юноше. И стали возмущаться не "хамским" отказом, а тем, кто сделал Баталову такое легкомысленное предложение. В итоге роль получил Иннокентий Смоктуновский, который сыграл Ленина в фильмах "На одной планете" и "Первый посетитель".

У героя должна быть положительная лысина

Сериал "Демон революции". Пресс-слжба телеканала "Россия 1".

Александр Калягин долго не соглашался играть Ленина во мхатовском спектакле "Так победим!" Но главный режиссёр театра Олег Ефремов уговорил его взяться за роль. А добиться внешней похожести помог художник-гримёр Николай Максимов. "За эталон мы брали парадно-официальные портреты вождя, - вспоминал он. - Эталонными считались работы художника Николая Андреева. Скорее всего в жизни Ленин выглядел иначе, но народ по портретам знал его именно таким, поэтому и на сцене Ильич должен быть в этом же образе. Примером для гримеров был мозаичный портрет вождя мировой революции на станции метро "Библиотека им. Ленина".



У Ленина обязательно должна быть положительная лысина. Всё-таки это изъян, недостаток на голове мужчины. И чтобы лысину Ленина сделать обаятельной, нужно было чётко соблюсти графический рисунок: высоту бордюрчика, его конфигурацию, цвет... Портретный грим потом утверждали в Министерстве культуры".

Тёмный гений с глазами-иглами

Сериал "Демон революции". Пресс-слжба телеканала "Россия 1".

Столетие Октябрьской революции вновь привлекло внимание к вождю революции. Например, в сериале канала "Россия" "Демон революции" Ленина сыграл Евгений Миронов. "Я смотрел много хроники и фильмы моих великих предшественников, игравших Ленина. Для себя понял, что надо мне держать на камеру лицо, в основном, три четверти, так больше сходства. А выражение глаз - как кончик иглы", - рассказывал актёр о подготовке к съёмкам.

Миронов признаётся, что ему очень хотелось понять Ленина: "Меня мучила загадка, каким образом, в какой момент этот мальчик из очень воспитанной семьи, у которого случилась огромная беда, у которого казнили брата, оказался одержим идеей сокрушить общество. Не могу сказать, что разобрался в этом... У меня нет сомнений в том, что он гений, но гений чёрный, ведь кровь имеет свойство темнеть. Одна шестая земного шара была покрыта кровью по его приказам".

Живописное полотно, а не лицо вождя

Сериал "Троцкий". Пресс-служба Первого канала.

В сериале Первого канала "Троцкий" роль Ленина доверили Евгению Стычкину. Превратить его в Ильича оказалось непросто. "В начале поисков мне даже казалось, что Стычкин больше похож на Ленина без грима, - признаётся художник по гриму Марина Красновидова. - Но в итоге всё получилось. В кадре висели фотографии Евгения в роли Ленина, и никто не понимал, что на них ненастоящий Владимир Ильич! Мы сразу решили отказаться от пластического грима, всё прорисовывали вручную: на лице Евгения было живописное полотно, потому что у Стычкина нет ленинских скул и характерного прищура. Я очень переживала из-за глаз: у Жени они голубые, тогда как у Ленина были карие. Цветные линзы Стычкин не мог носить - его глаза их не переносят. А ведь все отлично знают, как выглядел Ленин! Продюсеры успокаивали: "Уже через 30 секунд зритель начнёт следить за историей, которую мы рассказываем, и не будет думать о портретном

сходстве".



Художник по костюмам Екатерина Дыминская, глядя на Стычкина в костюме Ильича, тоже переживала: вроде похож, да не совсем. Потом поняла, что у актёра шея намного длиннее, чем у Ленина. Сделали накладку из синтепона на плечи и верхнюю часть спины, которую Евгений стал поддевать под пиджаки и пальто. Хотя она была толщиной всего сантиметр, этого хватило, чтобы образ изменился.