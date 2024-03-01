Юрий Чурсин поможет Максиму Стоянову в поисках маньяка в сериале "Чёрное солнце"

В первый день весны в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера 12-серийного остросюжетного детектива "Чёрное солнце". Это история о том, как двое следователей, совершенно разных по мировоззрению и характерам, вынуждены объединиться для работы над одним преступлением. Главные роли сыграли Юрий Чурсин и Максим Стоянов.

Оперуполномоченный капитан Евгений Чагин (Максим Стоянов) отправляется в лес под Выборгом, где, по заявлению молдаванки Габи (Виктория Корлякова), обратившейся в полицию, пропала её сестра. На месте поисков Чагин обнаруживает остатки костра, и на следующий день узнает, что Габи тоже исчезла. Вместе с тем в городе появляется новый следователь - Игорь Жук (Юрий Чурсин), он прибывает на место убийства, - одноклассник Чагина убил нескольких бандитов, а полицейский пытался помочь другу сокрыть улики.

Сериал "Чёрное солнце". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Чёрное солнце". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Чёрное солнце". Пресс-служба телеканала НТВ. Сериал "Чёрное солнце". Пресс-служба телеканала НТВ.

Между Жуком и Чагиным зарождается конфликт, выливающийся в увольнение последнего из полиции. Вскоре в том же лесу, близ места, куда ездили Чагин и Габи, находят труп без головы и кистей рук. Следователям приходится объединиться, чтобы поймать убийцу. Они выясняют, что ранее полиция находила такие же тела, но не связывала дела друг с другом. Становится очевидно, что поймать убийцу не так-то просто, и действует, он, похоже, не один.

Сериал "Чёрное солнце". Пресс-служба телеканала НТВ.

"В Чагине присутствует какая-то необузданная энергия: если он любит, то любит искренне, если ненавидит, то не будет этого скрывать. У него своё мерило справедливости, которое, на мой взгляд, более точное. Сначала может показаться, что он совершает незаконные действия, но если мы посмотрим в корень его поступков, то увидим богатую душу", - рассказал исполнитель главной роли Максим Стоянов, который чтобы проникнуться атмосферой ездил в отдел полиции.

По словам создателей, "Чёрное солнце" - это классический детективный сериал из 12 эпизодов. На протяжении каждого из них Чагин и Жук будут глубже раскрываться для зрителей и из непримиримых врагов превращаться не просто в коллег, а в двух приятелей.