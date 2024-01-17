128 вокалистов и Zivert в роли наставницы: чем удивит новый сезон шоу "Голос". Фото премьеры

"Шоу Аватар", "Суперстар!", "Дуэты", "Фантастика" и "Перепой звезду" остались в 2023 году, но без вокальных конкурсов мы надолго не останемся. Уже 19 января на Первом канале стартует 12-й сезон "Голоса".

Ведущей осталась Яна Чурикова, а красные кресла заняли Полина Гагарина, Владимир Пресняков и Антон Беляев. Вместо Басты (Василий Вакуленко) в роли наставника дебютирует певица Zivert. Она пообещала, что на проекте продемонстрирует экспериментальное звучание, поскольку сейчас находится в творческом поиске.

Наставники шоу "Голос". 12-й сезон. Пресс-служба Первого канала. Фото Ю. Феклистова. Наставники шоу "Голос". 12-й сезон. Пресс-служба Первого канала. Фото Ю. Феклистова. Наставники шоу "Голос". 12-й сезон. Пресс-служба Первого канала. Фото Ю. Феклистова. Наставники шоу "Голос". 12-й сезон. Пресс-служба Первого канала. Фото Ю. Феклистова. Наставники шоу "Голос". 12-й сезон. Пресс-служба Первого канала. Фото Ю. Феклистова.

"В первую очередь, я жду от проекта возможность получить колоссальный опыт, интересный, логичный и очень своевременный для меня, поскольку в своём последнем альбоме я впервые раскрылась как автор. Именно сейчас я чувствую в себе огромную силу и желание делиться всем этим как наставник. Я буду этим жить, поэтому обещаю полную самоотдачу", - проявляет решительный настрой победительница многих хит-парадов. За развитием её пути на проекте зрители начнут следить с вечера пятницы, 19 января.

Не менее интересным для них должны стать выступления самих конкурсантов. Участниками слепых прослушиваний стали 128 вокалистов, в том числе представители новых российских территорий - артисты из Мариуполя и Луганской области, а так же из других государств (Грузия, Куба, Белоруссия, Эстония, Таджикистан). На присланных в редакцию фото мы обнаружили и что-то зачастившую на Первый канал Инстасамку, та самая которая "За деньги - да".

Шоу "Голос". 12-й сезон. Пресс-служба Первого канала. Фото Ю. Феклистова.

Каждый из наставников отберёт в свою команду по 12 человек и снова получат возможность бороться за понравившихся исполнителей с помощью кнопок "блокировки". Следом за слепыми прослушиваниями в "Голосе" последуют этапы на выбывание, имя победителя страна узнает весной.