Выбираем к Новому году платье по типу фигуры

Платье - самая женственная, самая удобная одежда для дамы любого возраста. Но порой женщины сетуют на то, что не могут найти подходящего их фигуре платья. Особенно актуальным становится такой вопрос, когда надо подобрать платье для праздника. Интуитивно мы подбираем фасон платья, однако поиск значительно облегчится, если знать тип своей фигуры.

Какие бывают типы фигуры

Несмотря на то, что две совершенно одинаковые фигуры найти практически невозможно, все они подразделяются на пять основных типов: песочные часы, прямоугольник, груша, яблоко и перевёрнутый треугольник.

Песочные часы - это фигура с чётко выраженной талией и примерно одинаковой шириной плеч и бедёр. Прямоугольная фигура имеет нечётко выраженную талию, шириной немногим меньше бёдер и плеч. Груша характеризуется узким плечевым поясом и широкими бёдрами. Яблоко не имеет отчётливо выраженной талии, которая может быть даже шире, чем плечи или бёдра. Перевёрнутый треугольник - это очень широкие плечи и узкие бёдра.

Помните, что любая классификация - это не истина, а только обозначение особенностей строения фигуры.

Перевёрнутый треугольник

Этой фигуре не хватает объёма в области бёдер, задача платья - создать его. Самый лёгкий путь в этом направлении - платье с достаточно облегающим лифом и баской. Ещё один хороший вариант - платье с лаконичным верхом и объёмным низом: тюльпан, трапеция, колокол, пачка и т. д. Для особо торжественных случаев можно выбрать платье с корсетным верхом и пышной юбкой.

Особого разговора заслуживает в случае перевёрнутого треугольника вырез горловины платья. Он не должен зрительно расширять и без того широкие плечи. Поэтому от квадратных вырезов и "лодочки" лучше отказаться. Отличным выбором для такой фигуры станут V-образный и U-образный вырезы, а для особых случаев можно попробовать даже глубокое декольте.

Прямоугольник

Примерка. freepik.com/master1305

Большинство манекенщиц имеет именно такую фигуру - на ней выгодно смотрятся вещи практически любого кроя. Однако не будем забывать, что в случае манекенщиц огромную роль играет их гренадерский рост. Дамам же не столь высоким и имеющим более солидные объёмы, всё подряд всё-таки не носить.

Идеальное платье для прямоугольной фигуры имеет акцент на талии - это может быть широкий пояс или ремень, комбинация облегающего лифа и пышной юбки. Хорошо выглядят на прямоугольной платья платья с запахом, а также крой с завышенной линией (ампир, трапеция и т. д.).

Груша

Грушевидная фигура нуждается в акцентах на верхней части и талии. Поэтому подойдут любые формы лифа, зрительно расширяющие плечи. Этому помогут вырезы в форме квадрата или "лодочки", объёмные детали на плечах (различные драпировки, рюши, рукава-фонарики и т. д.). Не забудем подчеркнуть талию поясом или ремнём. Лучше, если юбка будет не очень пышной, но плавно расклещённой книзу. Платья фасона "трапеция", а также завышенная талия прекрасно отвлекают внимание от излишней полноты бёдер.

Яблоко

Яблоку желательно скрыть отсутствие талии, поэтому подчёркивать её не стоит. Идеально платье для этой фигуры - фасона трапеция с V-образным вырезом. Подойдут также отрезные под грудью платья, слегка клешённые книзу. Длину лучше выбирать серьёзную - миди или макси, материал - плотный, хорошо держащий форму. Яблоку рекомендуется избегать как заметного облегания, так и слишком свободного силуэта.

Песочные часы

Фигура типа "песочные часы" считается идеальной. Однако и для этой фигуры есть определённые ограничения. На песочных часах прекрасно смотрятся любые вещи с акцентом на талию, но от платьев прямого покроя лучше отказаться. Не подойдут песочным часам и мешковатые платья из плотных тканей - фигура обретёт излишнюю грузность.