Выбираем к Новому году платье по типу фигуры

Какие бывают типы фигуры
Несмотря на то, что две совершенно одинаковые фигуры найти практически невозможно, все они подразделяются на пять основных типов: песочные часы, прямоугольник, груша, яблоко и перевёрнутый треугольник.
Песочные часы - это фигура с чётко выраженной талией и примерно одинаковой шириной плеч и бедёр. Прямоугольная фигура имеет нечётко выраженную талию, шириной немногим меньше бёдер и плеч. Груша характеризуется узким плечевым поясом и широкими бёдрами. Яблоко не имеет отчётливо выраженной талии, которая может быть даже шире, чем плечи или бёдра. Перевёрнутый треугольник - это очень широкие плечи и узкие бёдра.
Помните, что любая классификация - это не истина, а только обозначение особенностей строения фигуры.
Перевёрнутый треугольник
Этой фигуре не хватает объёма в области бёдер, задача платья - создать его. Самый лёгкий путь в этом направлении - платье с достаточно облегающим лифом и баской. Ещё один хороший вариант - платье с лаконичным верхом и объёмным низом: тюльпан, трапеция, колокол, пачка и т. д. Для особо торжественных случаев можно выбрать платье с корсетным верхом и пышной юбкой.
Особого разговора заслуживает в случае перевёрнутого треугольника вырез горловины платья. Он не должен зрительно расширять и без того широкие плечи. Поэтому от квадратных вырезов и "лодочки" лучше отказаться. Отличным выбором для такой фигуры станут V-образный и U-образный вырезы, а для особых случаев можно попробовать даже глубокое декольте.
Прямоугольник
Большинство манекенщиц имеет именно такую фигуру - на ней выгодно смотрятся вещи практически любого кроя. Однако не будем забывать, что в случае манекенщиц огромную роль играет их гренадерский рост. Дамам же не столь высоким и имеющим более солидные объёмы, всё подряд всё-таки не носить.
Идеальное платье для прямоугольной фигуры имеет акцент на талии - это может быть широкий пояс или ремень, комбинация облегающего лифа и пышной юбки. Хорошо выглядят на прямоугольной платья платья с запахом, а также крой с завышенной линией (ампир, трапеция и т. д.).
Груша
Грушевидная фигура нуждается в акцентах на верхней части и талии. Поэтому подойдут любые формы лифа, зрительно расширяющие плечи. Этому помогут вырезы в форме квадрата или "лодочки", объёмные детали на плечах (различные драпировки, рюши, рукава-фонарики и т. д.). Не забудем подчеркнуть талию поясом или ремнём. Лучше, если юбка будет не очень пышной, но плавно расклещённой книзу. Платья фасона "трапеция", а также завышенная талия прекрасно отвлекают внимание от излишней полноты бёдер.
Яблоко
Яблоку желательно скрыть отсутствие талии, поэтому подчёркивать её не стоит. Идеально платье для этой фигуры - фасона трапеция с V-образным вырезом. Подойдут также отрезные под грудью платья, слегка клешённые книзу. Длину лучше выбирать серьёзную - миди или макси, материал - плотный, хорошо держащий форму. Яблоку рекомендуется избегать как заметного облегания, так и слишком свободного силуэта.
Песочные часы
Фигура типа "песочные часы" считается идеальной. Однако и для этой фигуры есть определённые ограничения. На песочных часах прекрасно смотрятся любые вещи с акцентом на талию, но от платьев прямого покроя лучше отказаться. Не подойдут песочным часам и мешковатые платья из плотных тканей - фигура обретёт излишнюю грузность.