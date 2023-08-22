У Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой появится необычный помощник в вернувшемся в эфир шоу "Давай поженимся"

28 августа программа "Давай поженимся" вернётся в эфир Первого канала с Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой в роли ведущих. Теперь они будут общаться с героями программы в новой студии. У ведущих появится необычный помощник - искусственный интеллект, который будет давать ценные советы и делать прогнозы относительно возможных союзов.

"Я очень волнуюсь, как примёт нас зритель после долгого перерыва, - признавалась Лариса Гузеева перед премьерой. - Меня порадовали новые декорации, очень современные, модные, находиться в них одно удовольствие. Герои у нас будут очень разные. Их объединяет одно: они все хотят счастья, хотят создать семью.

Шоу "Давай поженимся". Пресс-служба Первого канала.

Сейчас много тревог и переживаний, и когда человек одинок и ему не с кем ими поделиться, это умножается и увеличивается во сто крат. А если есть родная душа, которая скажет: "Ничего, выживем, у нас получится. Нам есть о чём мечтать. У нас ребёнок, о котором нужно заботиться, собирать в школу. Тогда легче жить. В паре жить более естественно и не так страшно".

Шоу "Давай поженимся". Пресс-служба Первого канала.

Как мы и прогнозировали состав ведущих покинула астролог Василиса Володина, которая теперь сотрудничает с телеканалом ТВ3. А вот Роза Сябитова осталась на своём месте. "На съёмочную площадку я пришла с ощущением того, что вернулась после длительной командировки домой, где меня ждёт любимая семья, - говорит сваха. - Мы вернулись и будем теперь с новыми силами помогать нашим героям создавать семьи. Нынешнее поколение - поколение взрослых детей: многие не понимают, кто им нужен, как им жить вместе. Они ведутся на первое чувство и женятся, а потом разочаровываются и разводятся, так как не способны поддержать друг друга и действовать слаженно. А настоящая семья - это работа в команде".

Напомним, ток-шоу перестало выходить в эфире Первого канала в конце февраля 2022 года, после начала спецоперации.

Шоу "Давай поженимся". Пресс-служба Первого канала.

Несмотря на все заверения в благородных целях проекта, скоро программа превратилась в трэш-шоу и запомнилась зрителям скандалами, чем историями любви. Гузеева и Сябитова часто нелестно высказывались о гостях передачи, а иногда и откровенно провоцировали их, из-за чего между ведущими и участниками шоу нерекл возникали конфликты.

Но время хайпа в эфире федерального канала, скорее всего, закончилось. Заявлено, что программа будут ориентированы на создание семьи и здоровых отношений. Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала. "Эта программа про то, как создавать, а не разрушать или обсмеивать. И новые выпуски будут максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений", - заверяет Лариса Гузеева.