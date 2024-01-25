Светлана Ходченкова сменила причёску и переехала в Великий Гусляр

Хотя большинство читателей знают Кира Булычёва исключительно как автора повестей про Алису, в его творчестве есть и более масштабный цикл, посвящённый вымышленному городу Великий Гусляр. Цикл может похвастаться многочисленными экранизациями: полнометражными и короткометражными фильмами и даже анимацией. Но выходили они в основном в 1980-е годы - с тех пор режиссёры как будто подзабыли о Гусляре. Напомнить о нём взялись создатели комедийного сериала "Очевидное невероятное", который с 25 января будет доступнен землянам на Okko.

Гуслярцы живут в окружении чудес, но настолько к ним привыкли, что давно перестали обращать на них внимание. То в зоомагазине начинается распродажа золотых рыбок, исполняющих желания. То инопланетянин поделится зельем, возвращающим молодость. В Гусляре такие происшествия - обычное дело.

Сериал "Очевидное невероятное". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Окко.

И вот в Великий Гусляр из Москвы приезжает новый мэр - Эдуард Белинский. Он тоже гуслярец и знает про необычность города, но ещё в юности уехал делать карьеру в столице. Теперь Белинский хочет использовать местные чудеса, чтобы превратить Гусляр в туристический центр. А если всё тайное станет явным, тогда прощайте, аномалии, прощайте, яйцеголовые братья из соседних галактик, прощай, Великий Гусляр! Да, знавала наша земля патриотов, но гуслярцы занимали среди них почётное первое место и отдавать свой городок на растерзание цивилизованным варварам они не собираются.

Сериал "Очевидное невероятное". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Очевидное невероятное". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Окко. Сериал "Очевидное невероятное". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Сериал "Очевидное невероятное". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Окко.

Помешать планам мэра пытается глава ТСЖ Тимофей Молодцов. Он организует партизанское сопротивление чудо-городка, чтобы убедить Белинского в том, что никаких аномалий в городе больше не осталось. Но сделать это не так-то просто, ведь каждый день в Гусляре происходят что-то волшебное.

Сценарий написал Максим Кудымов. Кресло режиссёра занял Александр Войтинский ("Чёрная молния", "По щучьему велению"). Главные роли исполнили Артём Быстров, Максим Лагашкин и Светлана Ходченкова. Первый сезон будет состоять из 10 серий по 30 минут.