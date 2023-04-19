Стало известно, кто примет участие в «таёжном» сезоне «Фактора страха»: фото смельчаков

24 апреля на СТС премьера новой версии легендарной программы «Фактор страха». Впервые за всю историю проекта в России 64 звёздных участника под присмотром ведущего Алексея Чадова пройдут сложнейшие испытания в парах.

В каждом из восьми выпусков героев ожидали препятствия на фоне неприступных гор, крутых речных порогов, опасных рельефов и невероятных ландшафтов. Чтобы выиграть 300 тысяч рублей для одного из благотворительных фондов, участникам предстояло попрощаться с давними страхами.

Миа Бойка и Эсфирь. Пресс-служба телеканала СТС. Катя Кабак и Никита Дювбанов. Пресс-служба телеканала СТС. Женя_Искандарова и Роман Гриценко. Пресс-служба телеканала СТС. Дава и Гасанханова. Пресс-служба телеканала СТС. Дима Красилов и Елена_Борщёва. Пресс-служба телеканала СТС. Роман Юнусов и Алексей Лихницкий. Пресс-служба телеканала СТС. Юрий и Анна Музыченко. Пресс-служба телеканала СТС. Янгер и Аня_Покров. Пресс-служба телеканала СТС. Пашу и Егор Шип. Пресс-служба телеканала СТС.

Со своими фобиями на Алтае встретились Дава, Владимир Маркони, Егор Шип, Аня Покров, Карина Кросс, Алексей Столяров, Мария Погребняк, Юра Музыченко, Зоя Бербер, Наталия Медведева, Алексей Лукин, Александр Головин, Юлия Топольницкая, Наталья Земцова, Елена Борщёва, Mia Boyka, Владимир Селиванов и другие.

Алексей Чадов — ведущий шоу «Фактор страха». Пресс-служба телеканала СТС.

Проверить себя на прочность пришлось не только героям проекта, но и его ведущему. «Прыгать с высоты 47 метров, конечно, было не очень комфортно. Но поскольку опыт такой уже был, перенёс это спокойно, — делится Алексей Чадов. — Я в целом понял сразу, что будет ярчайшая экспедиция и в плане путешествий, и трюков, и интересных испытаний. Например, мы летали на вертолёте над заснеженными горами, я висел над обрывом, на коне прокатился. Мне, как ведущему, хотелось почувствовать дух этого шоу и пощекотать себе нервишки».

«Фактор страха. Испытание тайгой». Пресс-служба телеканала СТС.

Адреналина Алексею и участникам проекта добавила непредсказуемая погода Горного Алтая. «В крайнюю смену было минус 36. А вообще перепады температуры могли достигать и 20 градусов, поэтому в какие-то дни нас спасали печки-буржуйки», — вспоминает Чадов, который в это время жил в доме у реки Катуни.

В проекте СТС герои проходили двадцать четыре испытания, ни одно из которых не повторялось. Звёздам предстояло покорять бурные реки, падать в ледяную воду алтайских озёр, преодолевать огненные препятствия, пробовать коктейли из местных насекомых.