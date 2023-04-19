Стало известно, кто примет участие в «таёжном» сезоне «Фактора страха»: фото смельчаков

В каждом из восьми выпусков героев ожидали препятствия на фоне неприступных гор, крутых речных порогов, опасных рельефов и невероятных ландшафтов. Чтобы выиграть 300 тысяч рублей для одного из благотворительных фондов, участникам предстояло попрощаться с давними страхами.
Со своими фобиями на Алтае встретились Дава, Владимир Маркони, Егор Шип, Аня Покров, Карина Кросс, Алексей Столяров, Мария Погребняк, Юра Музыченко, Зоя Бербер, Наталия Медведева, Алексей Лукин, Александр Головин, Юлия Топольницкая, Наталья Земцова, Елена Борщёва, Mia Boyka, Владимир Селиванов и другие.
Проверить себя на прочность пришлось не только героям проекта, но и его ведущему. «Прыгать с высоты 47 метров, конечно, было не очень комфортно. Но поскольку опыт такой уже был, перенёс это спокойно, — делится Алексей Чадов. — Я в целом понял сразу, что будет ярчайшая экспедиция и в плане путешествий, и трюков, и интересных испытаний. Например, мы летали на вертолёте над заснеженными горами, я висел над обрывом, на коне прокатился. Мне, как ведущему, хотелось почувствовать дух этого шоу и пощекотать себе нервишки».
Адреналина Алексею и участникам проекта добавила непредсказуемая погода Горного Алтая. «В крайнюю смену было минус 36. А вообще перепады температуры могли достигать и 20 градусов, поэтому в какие-то дни нас спасали печки-буржуйки», — вспоминает Чадов, который в это время жил в доме у реки Катуни.
В проекте СТС герои проходили двадцать четыре испытания, ни одно из которых не повторялось. Звёздам предстояло покорять бурные реки, падать в ледяную воду алтайских озёр, преодолевать огненные препятствия, пробовать коктейли из местных насекомых.