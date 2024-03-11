Сколько дней сливочное масло может "зимовать" в холодильнике

Сливочное масло на Руси всегда пользовалось особым уважением. Достаточно вспомнить, что именно оно дало название самому весёлому русскому празднику - Масленице, которая в этом году отмечается с 11 по 17 марта. А ещё сливочное масло - символ благополучия и, если хотите, мерило благосклонности судьбы.

Всё дело в процентах

Что такое сливочное масло? Выражаясь научным языком, это концентрированный молочный жир. Сливочное масло сбивают из сливок. Этот продукт известен с давних времён, однако из-за трудоёмкости производства раньше он был доступен лишь зажиточным слоям населения.

В настоящем сливочном масле жира должно содержаться не менее 82,5 процента. Но существуют сорта масла и с пониженным содержанием жира: в любительском его всего 78 процентов, в крестьянском - 72,5, а в бутербродном и вовсе 61,1. Масло отличается и по способу изготовления. К примеру, сладко-сливочное делается из цельных сливок, знаменитое вологодское - из сливок, почти доведённых до кипения, подсырное - из сливок сыворотки, а кисло-сливочное - из сквашенных.

Наконец, масло различается по своему составу. К примеру, в комбинированном могут содержаться растительные жиры. Впрочем, согласно ГОСТу, в продукте под названием "Сливочное масло" они содержаться не должны. Иначе его тут же "разжалуют" в маргарин.

Кашу маслом не испортишь

Сторонники всякого рода диет, напрочь исключающие масло из своего рациона, делают себе, мягко говоря, медвежью услугу. Ведь в этом продукте есть не только жиры, белки и углеводы. По своему составу оно легко может конкурировать с первоклассными поливитаминными препаратами - шедеврами химической промышленности.

Сливочное масло. freepik.com/bublikhaus

В настоящем сливочном масле содержатся витамины А, В2, В3, D, Е, РР, а также микроэлементы: железо, калий, кальций, магний, натрий, фосфор, марганец, медь, цинк. Сливочное масло делает кожу эластичной, к тому же недоступной для проникновения микробов. Оно защищает организм от инфекционных заболеваний, благотворно влияет на зрение. Сливочное масло совершенно необходимо для нормального развития и роста детей, при лечении от истощения, после операций на желудке или кишечнике, при атеросклерозе и гипертонии. Словом, включайте в свой рацион сливочное масло. Просто не слишком усердствуйте.

Правила хранения

Как определить, хорошее ли масло вам предлагают в магазине? Знатоки, конечно, могут его продегустировать, на вкус. Однако качество продукта можно оценить и на глазок. Достаточно внимательно посмотреть на свежий срез. У

хорошего масла он ни в коем случае не будет тусклым, а всегда блестящим. К тому же хорошее масло должно быть не белёсого или ярко-лимонного цвета. Только бледно-желтого.

Только хваткие люди исхитряются намазать на свой кусок хлеба толстый слой масла. И лишь у везунчиков бутерброд всегда падает маслом вверх.

Срок хранения масла прежде всего зависит от его упаковки. Лучше всего оно сохраняет свои вкусовые качества в алюминиевой фольге на пергаменте. Продукт, завёрнутый в обычный пергамент, "прописывать" в холодильнике надолго не стоит. Бумага пропускает свет, и масло быстро становится прогорклым. Обычное масло должно "зимовать" в холодильнике не более 10 дней. Топлёное чуть больше - 15. Завёрнутое в фольгу - в два раза дольше.

Внимательно следите за тем, чтобы на упаковке были проставлены дата фасовки и срок реализации. И не ленитесь произвести простой арифметический подсчёт. Не покупайте масло в мятых пачках - это верный признак того, что оно несколько раз размораживалось и замораживалось. Кстати, некоторые производители масла обещают, что его можно хранить в холодильнике до полугода. Однако стоит помнить, что такие рекорды достигаются с помощью добавления в продукт антиокислителей.

Не подмажешь - не поедешь

Сливочное масло. freepik.com/freepik

Гастрономические достоинства настоящего сливочного масла, пожалуй, не возьмётся оспаривать никто. Не секрет, что поджаренные на нём яичница или котлеты становятся мягче и вкуснее. В компании с ним пища проходит по пищеводу в желудок с нежностью лебединого пуха. Его добавляют в каши, картофельное пюре, макароны. А блины, смазанные сливочным маслом, приобретают. неповторимый вкус.