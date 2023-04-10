Сериал «За полчаса до весны» расскажет историю взлётов и падений легендарного ВИА «Песняры»

На Первом канале очередная громкая премьера — биографический сериал о яркой судьбе Владимира Мулявина, руководителя легендарного ВИА «Песняры». Многосерийный фильм «За полчаса до весны» расскажет о том, как простой парень из Свердловска поставил одну из первых рок-опер в СССР и создал ансамбль, навсегда ставший символом Беларуси.

Сегодня он играет джаз…

Мулявин рос в простой семье, но Владимира всегда тянуло к музыке — в 12 лет он освоил игру на балалайке, затем научился играть на гитаре и других струнных инструментах. Его первым учителем музыки был осевший в Свердловске узник сталинских лагерей Александр Навроцкий. Бывший выпускник Харьковского института культуры сумел разглядеть в мальчике большой талант.

Сериал «За полчаса до весны». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Именно он настоял на том, что Мулявин должен связать свою жизнь с музыкой. Правда, в училище Мулявин проучился чуть больше года — со второго курса он был отчислен за увлечение западной музыкой и создание джаз-бэнда.

Белорусский «пясняр» из Свердловска

После училища Мулявин уехал из Свердловска, работал в филармониях разных городов, нигде, впрочем, надолго не задерживаясь В 1963 году его приглашают в Белорусскую филармонию.

Спустя два года работы Мулявина призвали в армию, там он тоже играл — создал в роте вокальный квартет. После окончания службы были долгие поиски своего места, он даже играл в группе только начинавшего в ту пору Юрия Антонова. Но его всегда тянуло к народной музыке.

Сериал «За полчаса до весны». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Будучи русским человеком, он освоил белорусский язык, чтоб петь на нём. Вот ведь парадокс бытия — свердловский парень навсегда остался самым белорусским музыкантом. Кстати, коллектив, который он создал, сначала назывался «Лявоны», потом пробовали варианты «Полесские зубры» и «Молодые голоса». Но наконец нашлось удивительно точное определение людей истинно творческих — «Песняры».

Сериал «За полчаса до весны». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Кто раньше слушал белорусскую народную музыку, все эти хоры, ансамбли песни и танца? И особенно среди молодёжи? Да никто! И вдруг известные песни начинают звучать совершенно по-новому. Только истинный талант мог увидеть в этом материале вероятность подобного перевоплощения. «Песняры» были не только символом Беларуси, а одним из самых узнаваемых коллективов всего Советского Союза. Мало того, самобытные белорусы побеждали на конкурсе в Сопоте, выступали в Каннах, гастролировали в США.

Три этапа

Девятисерийная киносага охватит три десятилетия и покажет три этапа становления главного героя — это знакомство с музыкой и первые аккорды, сыгранные на отцовской гитаре в 1950-х; армия, первая любовь и поиск единомышленников в 1960-х; большой успех 1970-х, которому сопутствовали вопросы о

своем предназначении.

Сериал «За полчаса до весны». Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Центральной темой истории станет создание одной из первых в СССР рок-опер «Песня о доле». Несмотря на запреты со стороны партийного руководства и консервативность эпохи, «Песнярам» удалось поставить христианскую оперу-притчу на стихи Янки Купалы, однако её видеозапись не сохранилась. Авторы сериала собрали весь доступный документальный материал и постарались максимально правдоподобно воссоздать произведение.