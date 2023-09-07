Саша Стоун сыграет бывшего главной героини в русской версии сериала "Постучись в мою дверь"

Актёрский состав российской версии сериала "Постучись в мою дверь" продолжает пополняться даже во время съёмок. К касту присоединился Саша Стоун - спортсмен, блогер и музыкант. Работа в сериале станет для Александра Зарубина (настоящее имя блогера) уже вторым кинопроектом.

"Когда мне поступило предложение сняться в сериале, я подтвердил своё участие практически сразу, сомнений никаких не было. Это очередной достаточно масштабный этап в жизни, я понимаю и чувствую всю ответственность. Мне очень хочется принять участие в этом проекте и показать себя, ведь попасть в кино - это огромная мечта", - прокомментировал Саша Стоун, который сыграет бывшего парня главной героини. Сюжетные подробности о его персонаже создатели проекта пока держат в секрете.

Напомним, что главные роли в нашумевшей адаптации исполнят Никита Волков и Лиана Гриба. Влад Соколовский сыграет друга главного героя, а Максиму Белбородову досталась роль антагониста. Также в проекте задействованы Екатерина Волкова, Игорь Жижикин, Анна Невская, Марина Кравец, Лео Канделаки и другие.