Защитникам Ленинграда посвящается: 5 причин не пропустить телепремьеру сериала "Банда "ЗИГ ЗАГ"

В воскресенье, 28 января, в эфире канала РЕН ТВ состоится телепремьера сериала "Банда "ЗИГ ЗАГ", в основу которого легла реальная история, случившаяся в осаждённом фашистами Ленинграде во время Великой Отечественной войны. Показ 10-серийного остросюжетного ретродетектива приурочен к памятной дате - 27 января будет отмечаться 80-летие полного освобождения города от фашистской блокады. Если вы с трепетом относитесь к "Ликвидации", "По законам военного времени" и "Диверсанту", "Банда ЗИГ ЗАГ" вам наверняка понравится.

1. Нерассказанная история о блокаде

В российском кино фильмы и сериалы о Великой Отечественной войне снимаются регулярно, и нередко в их основу положены реальные события. "Банда ЗИГ ЗАГ" рассказывает малоизвестную историю ОПГ, действительно существовавшей во время блокады. Члены этой группировки не только совершали налёты, но и наладили масштабный выпуск поддельных продуктовых карточек, по которым похитили в голодающем городе около 17 тонн продуктов питания. В банду входило 12 человек, в основном бывших уголовников, которые вовлекали в преступления директоров магазинов. Их задача состояла в том, чтобы спровоцировать мятеж, пораженческие настроения среди населения, тем самым подрывая оборону города изнутри.

2. Сценарий написан мастерами своего дела

Кадр из сериала "Банда Зиг Заг". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС.

Автором идеи создания сериала является генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин. Ранее он стоял у руля проекта "Операция "Неман", снятого по мотивам знаменитого романа Владимира Богомолова "Момент истины". Сценарий сериала написали Юрий Бессонов ("Крик совы") и Артемий Королёв ("Крутые меры"), которые перед разработкой сюжета изучили много архивных материалов. Они изучили обвинительные приговоры, протоколы допросов, очных ставок. В Музее обороны и блокады Ленинграда есть стенд, посвящённый злодеяниям этой банды.

3. Увлекательный сюжет

Зима 1941-го. Блокадный Ленинград. Голод и холод. Норма отпуска хлеба служащим, детям и иждивенцам 125 г в сутки. Закоченевшие трупы на улицах - привычная деталь грустного ландшафта. В окрестностях города десантируется рецидивист Фёдор Кириллов, который был завербован гитлеровцами, прошёл спецшколу абвера и был заброшен в Ленинград для диверсий и саботажа. Вместе со своими подельниками он собирается наладить производство поддельных продуктовых карточек, и тем самым, деморализовав и сломив боевой дух защитников и тем самым ускорить сдачу города немцам. О себе предатель говорит, что его "немцы оживили", и теперь они "наши главные союзники".

Кадр из сериала "Банда Зиг Заг". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС.

Поимку банды доверяют измождённому следователю угро Тихону Львову, чьи жена и дочь не так давно погибли под обстрелом у него на глазах. Милиционер хорошо знает преступный мир города, имеет своих осведомителей, но долго не может выйти на след ОПГ. Он ещё не знает, что банда отпетых уголовников связана с фашистами, а её название расшифровывается как "Защита интересов Германии - знамя Адольфа Гитлера". В помощь ленинградским милиционерам Москва присылает контрразведчика Феликса Свидерского, имеющего небывалую чуйку и подозрительный чемодан с двойным дном.

Кадр из сериала "Банда Зиг Заг". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС.

Напарники недолюбливают друг друга с первого взгляда: сказывается разница характеров, биографий и традиционное недоверие между ведомствами. Плюс обстоятельства: в Ленинграде милиционеры уже давно на урезанном пайке, и лощёный Свидерский доверия у милиционеров не вызывает. Тем не менее, им приходится объединиться перед лицом врага, поимка которого спасёт жизни тысячам ленинградцев.

4. Слаженный актёрский состав

В сериале собран блестящий актёрский ансамбль: Дмитрий Куличков, Сослан Фидаров, Борис Романов, Ольга Павловец, Олег Филипчик, Андрей Лавров, Евгений Харламов. Главные женские образы создали Екатерина Вилкова и Мария Лисовая. Первая играет роковую красавицу Зинаиду, любовницу главаря банды. А Мария Лисовая воплотила на экране самоотверженную сотрудницу Всесоюзного института растениеводства Юлию Виноградову. Она осталась в Ленинграде, чтобы сберечь уникальную вавиловскую коллекцию семян.

Кадр из сериала "Банда Зиг Заг". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС.

Внимательные и насмотренные зрители обязательно заметят, что Трубинер, Вилкова и Петренко снимаются вместе во втором подряд военном сериале - в сериале "Баренцево море" двое первых ловили диверсанта в исполнении последнего. В "Банде ЗИГ ЗАГ" актёры поменялись сторонами добра и зла.

5. Реализм в каждом кадре

Кадр из сериала "Банда Зиг Заг". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС.

Исторический проект снимался в павильонах и на натуре - в Санкт-Петербурге, который, как и любой вечный город, не сильно меняется со временем. Авторы хотели показать замерзающий, пустеющий, изможденный блокадой зимний Ленинград, на фоне которого разворачивается динамичный и яркий сюжет с погонями, стрельбой и любовными перипетиями.

Что касается предметного мира сериала, то он максимально достоверный: здесь и керосиновые лампы, и тканевые абажуры с бахромой, и старинные серванты с посудой в домах побогаче, и другие атрибуты того времени. Оператором на картине работал опытный Алексей Морозов, набивший руку на ретросериалах "Магомаев", "Мата Хари" и недавнем "Смерше", тоже про диверсантов и с Игорем Петренко в главной роли.