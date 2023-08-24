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"Пацанка" Кира Медведева устроит бунт против взрослых в финальном сезоне сериала "Новенькие"

Сегодня, 24 августа на видеосервисе START стартует финальный сезон молодёжного суперхита "Новенькие". В продолжении драмы героям предстоит полноценно ощутить сложности взрослой жизни и окончательно проститься со старыми обидами. В главных ролях - Глеб Калюжный, Анна Демидова, Анар и впервые в кино - Кира Медведева, победительница телешоу "Новые пацанки".

Сериал "Новенькие 4".
Сериал "Новенькие 4".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Макс (Глеб Калюжный) возвращается из армии, бросив ради службы престижный вуз. Он делает предложение Соне (Анна Демидова), организовывает пышную свадьбу, но невеста почему-то совсем несчастлива. Девушка забирает маленького сына и уходит к своему другу Диме (Анар), который был рядом в трудное время, и их приятельская симпатия переросла во что-то большее. Однако герои не успевают разобраться, кто будет воспитывать малыша - ребёнка похищают прямо с детской площадки. Соня уверена, что это сделал Макс. Чтобы найти сына, все действующие лица включаются в расследование, чтобы понять, кто мог украсть ребёнка.

Сериал &quot;Новенькие 4&quot;.
Сериал "Новенькие 4".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
Сериал &quot;Новенькие 4&quot;.
Сериал "Новенькие 4".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.
Сериал &quot;Новенькие 4&quot;.
Сериал "Новенькие 4".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Напомним, каждый сезон проекта был посвящён отдельной теме: буллингу в школе, деструктивным отношениям в семье, взрослению и поиску себя. А главной темой четвёртого и финального сезона станет проработка детских травм - для достоверности авторы проекта консультировались с психологами.

Одна из ключевых ролей в продолжении сериала досталась победительнице последнего сезона шоу "Новые пацанки" Кире Медведевой, для которой проект стал первым опытом работы в кино. "Боялась, вдруг что-то не получится, не хотелось никого подводить. Больше всего запомнился первый день на съёмочной площадке: немного приоткрылась тайна кино, атмосфера была дружелюбно-рабочая, все поддерживали и никто не злился, если сцену приходилось переснимать, - делится Кира Медведева.

Сериал &quot;Новенькие 4&quot;.
Сериал "Новенькие 4".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Моя героиня Влада чуть постарше меня и, к сожалению, жизненные обстоятельства довели её до тюрьмы. Меня тоже могла ждать такая участь в своё время. Можно сказать, что образ Влады - это такая сборная солянка из качеств, которые когда-то были и которые сейчас остаются во мне. Но в героине есть и то, чему мне стоило бы поучиться".

В день премьеры будут доступны две серии, далее эпизоды будут выходить раз в неделю, по четвергам, до середины октября.

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