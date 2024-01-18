18 января
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Олег Меньшиков и Филипп Янковский не поделили золото в криминальной драме "Прелесть"

Сегодня, 18 января, в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера криминальной драмы "Прелесть". Как и недавняя "Лада Голд", сериал посвящён криминальному наследию 1990-х и расскажет о людях, судьбы которых отравлены заработанным на крови золотом.

"Сериал "Прелесть".
"Сериал "Прелесть".
-Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

В центре сюжета сериала - 25-летний автоугонщик Цыган, живущий в провинциальном городе, где градообразующим предприятием является завод по переработке драгоценных металлов. Двадцать лет назад на этом заводе таинственно погиб его отец, якобы замешанный в хищении золотых слитков. Следствие спустило дело на "тормозах", поэтому повзрослев, Цыган жаждет найти виновника и отомстить. Когда в городе объявляется бывший директор завода и негласный хозяин города, герои объединяют свои усилия против нынешнего руководителя предприятия. Вот только правда у каждого из них своя. Параллельно с основным сюжетом криминальной драмы будет развиваться и любовная история - знакомство Цыгана с Ариной, дочерью Осинского, поставит девушку перед очень сложным выбором.

&quot;Сериал &quot;Прелесть&quot;.
"Сериал "Прелесть".
-Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.
&quot;Сериал &quot;Прелесть&quot;.
"Сериал "Прелесть".
-Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.
&quot;Сериал &quot;Прелесть&quot;.
"Сериал "Прелесть".
-Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

Режиссёр Динар Гарипов собрал блестящий актёрский состав. Главные роли в сериале сыграли Олег Меньшиков и Филипп Янковский, и это само по себе является знаком качества. Роль Цыгана исполнил актёр Фёдор Федотов ("Серебряные коньки"), для которого амплуа хулигана в борьбе за отмщение стало новым опытом в карьере. В остальных ролях: Олег Васильков, Игорь Черневич, Елизавета Кононова, Екатерина Стулова, Кирилл Петров, Анатолий Горячев, Вера Панфилова, Константин Мурзенко, Александра Дроздова.

&quot;Сериал &quot;Прелесть&quot;.
"Сериал "Прелесть".
-Пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER.

"Прелесть" выходит на экраны вскоре после финала ставшего хитом "Слова пацана. Кровь на асфальте" и продолжит эстафету ярких проектов на криминальную тематику. Это сериал о том, как люди, посвятившие себя одной цели (будь то жажда мести или желание обогатиться за счёт омытого кровью золота), разрушают свою жизнь и неизбежно приходят к трагическому финалу. Цыгану предстоит непростой выбор между справедливым возмездием и любовью к дочери человека, повинного в смерти его отца.

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