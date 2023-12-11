Обратный отсчёт: 9 пунктов, которые сделают ваш Новый год ярким и незабываемым

До Нового года осталось три недели. Вроде времени достаточно, но чтобы всё учесть, предусмотреть и приготовить без чёткого плана точно не обойтись!

Пожалуй, Новый год не зря называют главным праздником. Редко кто остаётся к нему равнодушным, даже законченные циники и отчаянные пессимисты, не верящие в Деда Мороза и чудеса в принципе, находят повод для праздничного настроения. Ещё бы! Ведь Новый год - это подарки, весёлые вечеринки, продолжительные каникулы, премии на работе, в конце концов.

Психологи уверяют, что ценность этого главного праздника в году ещё и в том, что именно в эти дни человек получает подтверждение собственной значимости, выраженное в многочисленных знаках внимания со всех сторон - от ценных подарков от близких до формальных поздравительных открыток. Единственное, что может нарушить эту гармонию, - ваша собственная неготовность участвовать в общем веселье. Над этим и стоит поработать.

1. Место встречи

Конечно, если вы собрались на Новый год успеть позагорать в экзотические страны или покататься на лыжах в Альпах, то, скорее всего, и билеты, и маршруты у вас уже на руках. Но если глобальная смена места празднования не предвидится, то начало декабря - самое время ответить себе на вопросы "где?", "как?" и "с кем?". Причём последний вопрос - главный. Он определяет, чего вы ждёте от празднования в этом году. Хотите камерный вариант с мужем и ребёнком под боком, чтобы оливье, бокал шампанского под "Голубой огонёк" и отправиться спать в первом часу ночи?

Новый год. freepik.com/freepik

Оставайтесь дома. Этот вариант, кстати, самый бюджетный. Для любителей шумных вечеринок выбор гораздо шире: можно пойти в гости, в ресторан или ночной клуб или поехать на базу отдыха за город. Сценарий зависит от пожеланий участников и размера их кошелька. С него и начните: оцените, сколько вы готовы потратит на встречу Нового года. Потом встретьтесь с друзьями, с которыми планируете быть 31 декабря. Если вы не сделаете этого сейчас, трудно будет встретить Новый год без "пробелов", о которых в спешке забыли. А сам праздник в итоге сведется к банальному перееданию и перепиванию, то бишь стандартной схеме "едим и танцуем, пока на упадём".

Решите где и с кем вы хотите встретить Новый год. Это и определит сценарий праздника.

2. Новогодний наряд

Новый год. freepik.com/lookstudio

Да, для женщины - это проблема чуть ли не первостепенной важности. Пора заняться этим вопросом. Во-первых, сейчас у вас есть возможность без спешки найти те самые платье и туфли, которые вам нужны для счастья. Во-вторых, у вас есть время сшить или купить всё что угодно, вплоть до карнавальных костюмов. В-третьих, увидев платье своей мечты, вы сможете за месяц устранить мелкие недоразумения, например скинуть 2-3 килограмма, сделать несколько пилингов для кожи. Да и подобрать нужные аксессуары порой требует много времени.

3. Подарки

Подарки. freepik.com/marymarkevich

Их тоже следует покупать заранее, если, конечно, сумасшедшая суета в магазинах не входит в вашу программу предпраздничных впечатлений. Да и о бюджете подумать стоит: вам нужно понимать, сколько денег уйдёт на эту статью расходов. Не полагайтесь на свою память - сделайте список одариваемых в мобильном. Члены семьи, близкие родственники и друзья, воспитательницы в детском саду, педагоги в школе, коллеги по работе - никого не забыли? Праздничные "пустячки" могут вылиться в кругленькую сумму.

4. Праздничный стол

Праздничный стол. freepik.com/timolina

Мечтаете удивить свою семью и гостей новым фирменным блюдом? Чтобы не рыскать в поисках рецептов в конце декабря, откладывайте в специальную папку "Новогодний стол" все понравившиеся, как только они попадутся на глаза. Тогда за неделю до торжества вы сможете быстро составить праздничное меню. Шампанское, зелёный горошек, оливки, конфеты, красную икру - всё, что не портится, приобретайте заранее. Чем ближе Новый год, тем длиннее очереди в

магазинах.

5. Долги

Постарайтесь оставить все обиды, недоразумения и конфликты в этом году, верните долги тем, кому вы должны, завершите те дела, что остались по каким-то причинам незаконченными. Ваше психологическое состояние станет гораздо лучше. А уж о чувстве лёгкости и радости, которое человек испытывает, расставшись с ненужным багажом, и говорить не приходится.

Новый год. freepik.com/freepik

6. Генеральная уборка

Проведите генеральную уборку за пару недель до конца декабря, чтобы накануне праздника вам осталось только пропылесосить полы, вытереть пыль, закинуть в стирку вещи и всё. Основной же объём проделайте заранее: постирайте занавески и покрывала, устраните мелкие недостатки в интерьере, отодвиньте диваны и шкафы и помойте за ними полы. Разберитесь с завалами: скопление оплаченных счетов, стопки старых журналов, вещи, до которых никак не дойдут руки. Специалисты по фэн-шую называют такие завалы пожирателями энергии дома.

7. Украшение дома

Новый год. freepik.com/freepik

Самое время приниматься за украшение дома. Символ 2023 года - Дракон. Желательно, чтобы в доме присутствовала соответствующая символика. Достаньте новогодние игрушки и гирлянды заранее. Проверьте, как они пережили год, не разбились ли, работают ли лампочки в гирлянде. При необходимости недостающее ещё есть время докупить. Заведите традицию к каждому Новому году покупать одну-две новые игрушки. Это символизирует вашу готовность в будущем году встретить что-то новое.

Заведите добрую семейную традицию: к каждому Новому году покупать одну-две игрушки. Это символизирует ваше готовность в будущем году встретить что-то новое.

8. Игра для всей семьи

Введите традицию проводить перед Новым годом семейную игру под названием "Прошлое и будущее". Возьмите два листа ватмана и краски, соберитесь все за общим столом и нарисуйте две картины: "Наша семья в этом году" и "Наша семья в новом году". И пусть каждый член семьи нарисует именно то, что для него важнее всего. С детьми это работает лучше всего.

Новый год. freepik.com/senivpetro

Мы, взрослые, можем не понимать, как именно наши поступки, слова действуют на детей, не до конца оценивать внутреннее состояние ребёнка. А в рисунке он откроется перед вами как на ладони. Готовьтесь к откровениям. Что же касается "картины будущего", то она в некотором смысле тоже о настоящем. Как правило, люди, рисуя свои желания, мечты, показывают, чего им не хватает в текущий момент. Например, папа может нарисовать новую машину, на которой вся семья отправится в путешествие, а ребёнок - папу и себя, сидящих дома на диване и читающих книжку.

Часто, желая добра в целом всем, мы может упускать или недопонимать, а что на самом деле нужно нашим близким. Хватает ли им внимания и любви, которыми вы их окружаете? Есть ли у них какие-то тайные желания, которые они не осмеливаются озвучить? Кроме того, важно для всей семьи подвести итоги и проговорить их вслух. Это позволит не только прояснить отношения и улучшить понимание между всеми членами семьи.

9. План на год

Семейный Новый год. freepik.com/senivpetro

Сделайте и свой собственный план достижений на следующий год. Пока набросайте общий план (не урезая себя в желаниях и мечтах), а после праздников к каждому пункту вы можете придумать программу конкретных действий (что нужно сделать, чтобы этого достичь). В суете и рутине дней мы не замечаем, как быстро летит время. Используйте считанные дни до наступления Нового года для того, чтобы посмотреть на свою жизнь со стороны и наконец-то услышать, что вы чувствуете на самом деле, насколько вам комфортно в вашей повседневности и что стоит сделать, чтобы стало ещё лучше.

С наступающим!