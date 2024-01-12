Ландсир Форвард получил торт за удачные съёмки в третьем сезоне детектива "Бим"

С тех пор как в эфир НТВ перестали выходить свежие серии сериала "Пёс" (его снимали на Украине), всё внимание зрителей переключилось на героев сериала "Бим". В центре детектива - по-прежнему капитан полиции Макар Климов, компаньоном которого во всех передрягах является пёс, которого играет ландсир Форвард, которого все любя называют Фунтиком. Сегодня, 12 января, состоится премьера третьего сезона остросюжетного сериала.

В новом сезоне отделение в полном составе переезжает в другой город: сотрудников полиции перераспределяют в наполненный туристами Новороссийск. Капитан Климов и его напарник пёс Бим осваиваются на новом месте и даже привыкают к домашнему питанию благодаря соседке Кате (Надя Славецкая). Она же надеется, что Макар начнёт воспринимать её не только как друга. Лёха (Андрей Багиров) страдает из-за разлуки с Ингой (Наталия Печерская), и каждые выходные они ездят друг к другу. В новом сезоне влюбится даже Бим. Но преступники не дремлют, а это значит, что дружная команда снова будет спасать попавших в беду красавиц и ловить преступников.

Сложных дел будет достаточно. Климов и его пёс будут расследовать отравление известного ресторатора и искать преступников, ограбивших ювелирный магазин, а в одной из серий, столкнувшись с особо запутанным делом, они встретят другого полицейского с собакой, который поможет докопаться до сути.

Сериал "Бим 3". Пресс-служба телеканала НТВ.

"По сценарию в этом сезоне нам встречается много других собак, что усложняет задачу Фунта. Когда он в кадре один или с людьми, всё гораздо проще, а здесь - собаки разные и характеры тоже. В плане же актёрских задач он большой молодец - ничего не забыл, хотя мы и между сезонами надолго не прощаемся. Мне кажется, зрители полюбили Климова за честность, ведь люди всегда ценят это качество. Фунт же в целом юлить не может, хотя эти грустные глазки выпрашивают всё, что только можно. Это он умеет", - говорит исполнитель главной роли Денис Никифоров.

Сериал "Бим 3". Пресс-служба телеканала НТВ.

Исполнитель роли Бима Фунтик - а если официально Форвард - очень любит сниматься в кино: пёс с года в профессии, а сейчас ему уже пять лет. Актёр он востребованный. Почти всё время проводит на съёмочных площадках и очень тоскует, когда не снимается. На съёмках же Фунтик отметил свой пятый день рождения. Группа сделала ему торт из его любимых лакомств.