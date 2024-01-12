14 января
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Сериал
Ландсир Форвард получил торт за удачные съёмки в третьем сезоне детектива "Бим"

Ландсир Форвард получил торт за удачные съёмки в третьем сезоне детектива "Бим"

С тех пор как в эфир НТВ перестали выходить свежие серии сериала "Пёс" (его снимали на Украине), всё внимание зрителей переключилось на героев сериала "Бим". В центре детектива - по-прежнему капитан полиции Макар Климов, компаньоном которого во всех передрягах является пёс, которого играет ландсир Форвард, которого все любя называют Фунтиком. Сегодня, 12 января, состоится премьера третьего сезона остросюжетного сериала.

Сериал "Бим 3".
Сериал "Бим 3".
Пресс-служба телеканала НТВ.

В новом сезоне отделение в полном составе переезжает в другой город: сотрудников полиции перераспределяют в наполненный туристами Новороссийск. Капитан Климов и его напарник пёс Бим осваиваются на новом месте и даже привыкают к домашнему питанию благодаря соседке Кате (Надя Славецкая). Она же надеется, что Макар начнёт воспринимать её не только как друга. Лёха (Андрей Багиров) страдает из-за разлуки с Ингой (Наталия Печерская), и каждые выходные они ездят друг к другу. В новом сезоне влюбится даже Бим. Но преступники не дремлют, а это значит, что дружная команда снова будет спасать попавших в беду красавиц и ловить преступников.

Сложных дел будет достаточно. Климов и его пёс будут расследовать отравление известного ресторатора и искать преступников, ограбивших ювелирный магазин, а в одной из серий, столкнувшись с особо запутанным делом, они встретят другого полицейского с собакой, который поможет докопаться до сути.

Сериал &quot;Бим 3&quot;.
Сериал "Бим 3".
Пресс-служба телеканала НТВ.

"По сценарию в этом сезоне нам встречается много других собак, что усложняет задачу Фунта. Когда он в кадре один или с людьми, всё гораздо проще, а здесь - собаки разные и характеры тоже. В плане же актёрских задач он большой молодец - ничего не забыл, хотя мы и между сезонами надолго не прощаемся. Мне кажется, зрители полюбили Климова за честность, ведь люди всегда ценят это качество. Фунт же в целом юлить не может, хотя эти грустные глазки выпрашивают всё, что только можно. Это он умеет", - говорит исполнитель главной роли Денис Никифоров.

Сериал &quot;Бим 3&quot;.
Сериал "Бим 3".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Исполнитель роли Бима Фунтик - а если официально Форвард - очень любит сниматься в кино: пёс с года в профессии, а сейчас ему уже пять лет. Актёр он востребованный. Почти всё время проводит на съёмочных площадках и очень тоскует, когда не снимается. На съёмках же Фунтик отметил свой пятый день рождения. Группа сделала ему торт из его любимых лакомств.

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость