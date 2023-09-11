Кто такой Джан Яман, который играет в сериале "Мистер Ошибка"

После того, как российские телеканала лишились возможности показывать американские сериалы, их место заняли турецкие сериалы. В этом телесезоне они стали самым ходовым товаром - их показывают не только на "Домашнем", который позиционирует себя как "главный турецкий", но и на НТВ, ТВ-3, "Ю", "Субботе". В эфире ТВ-3 стартовал романтический сериал "Мистер Ошибка" с одним из самых известных и красивых турецких актёров - Джаном Яманом.

Джан Яман - успешный и востребованный артист. В 2018 году получил премию "Золотая бабочка" за лучшую мужскую роль в романтической комедии "Ранняя пташка". В 2019 году стал мужчиной года по версии GQ. Также Джан сотрудничал с ведущим турецким брендом одежды TUDORS, а в 2022 году подписал контракты с Dolce & Gabbana и Merсedes-Benz. Кроме того, актёр активно занимается благотворительностью.

Сериал "Мистер Ошибка". Пресс-служба телеканала ТВ-3.

В начале карьеры Джана даже критиковали: мол, слишком красивый. И требовали уменьшить мускулатуру, отрастить бороду, чтобы не отвлекать внимание от характера персонажа, но потом внешность Ямана оценили по достоинству

С 33-летним красавчиком российских зрителей познакомил сериал "Полнолуние". У Джана Ямана миллионы фанатов и в Турции, и за её пределами. В романтических сериалах он играет своих героев так убедительно, что многие поклонницы не в состоянии отличить реальность от вымысла и начинают буквально преследовать его.

Сериал "Мистер Ошибка". Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Актёрский дуэт Джана Ямана и Озге Гюрель, проверенный в "Полнолунии", прекрасно показал себя еще в одном популярнейшем сериале - "Мистер Ошибка", который начали показывать в эфире ТВ-3. Это смесь голливудских фильмов "Предложение" и "Правила съема: Метод Хитча".

Герой Ямана - богатый, хорошо образованный, энергичный молодой мужчина, потерявший веру в любовь и женщин. Серьёзным отношениям он предпочитает короткие, ни к чему не обязывающие свидания на один вечер и ночь - словом, старается всячески оправдать своё имя Озгюр, означающее на турецком языке свободу.

Сериал "Мистер Ошибка". Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Как типичный Водолей, он во всех действиях руководствуется исключительно логикой, а не эмоциями. Героиня Озге Гюрель, напротив, романтическая душа, но ей не везёт с мужчинами. После очередного предательства она решает обратиться за помощью к одному из "плохих парней", Мистеру Ошибка, чтобы он научил её правилам игры, и заканчивается это - разумеется, после многочисленных перипетий - счастливым романом.

Сериал "Мистер Ошибка". Пресс-служба телеканала ТВ-3.

От второй совместной работы Джан Яман и Озге Гюрель, подружившиеся в реальной жизни, получили огромное удовольствие. Теперь слово за зрителями. Романтика, интриги, приключения и множество событий, скреплённые добрым юмором, - всё это можно есть в "Мистере Ошибке". Так что, если вы искали идеальный лёгкий сериал для осенних вечеров, обратите внимание на этот.