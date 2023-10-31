1 ноября
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Девушка с яблоком.
Вот это фрукт! Почему яблоко в день оставляет докторов без работы

Игорь Петренко и Александр Устюгов выйдут на след "Банды ЗИГ ЗАГ" в блокадном Ленинграде

То, что 1 ноября на видеосервисе Kion не состоится премьера сериала "Бар "Один звонок" с Данилой Козловским было ожидаемо - проект сняли из конкурсной программы фестиваля "Новый сезон", а на актёра начался наезд со стороны общественников. Такая же судьба - попасть на полку - выпала "Безбашенной" с Екатериной Варнавой. Кажется, Kion нашёл беспроигрышный вариант следующей премьеры - 1 ноября там начнётся показ "Банды Зиг Заг", который был снят по заказу РЕН ТВ!

Кадр из сериала "Банда Зиг Заг".
Кадр из сериала "Банда Зиг Заг".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС.

Остросюжетный детектива с Игорем Петренко, Александром Устюговым, Павлом Трубинером и Екатериной Вилковой в главных ролях расскажет о малоизвестной странице истории блокадного Ленинграда и преступниках, скрывающихся в осаждённом городе.

Сериал основан на реальных событиях зимы 1941 года. Запасы продовольствия в Ленинграде уже иссякли, а поставки заблокированы. Осаждённый город умирает от голода: в сутки служащим, иждивенцам и детям выдают по 125 граммов хлеба. В это трудное время в городе объявляется банда, промышляющая мошенничеством и грабежами. Преступники занимаются подделкой продовольственных карточек и совершают дерзкие налёты на машины с продовольствием. Название банды - ЗИГ ЗАГ - расшифровывается как "Защита Интересов Германии Знамя Адольфа Гитлера".

Кадр из сериала &quot;Банда Зиг Заг&quot;.
Кадр из сериала "Банда Зиг Заг".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС.

Поимку банды доверяют сотруднику Ленинградского УГРО Тихону Львову (Игорь Петренко). Он хорошо знает преступный мир города, имеет своих осведомителей, но в этот раз его ждёт неудача. Бандиты неуловимы, никто и ничего про них не знает.

Это бесперспективное дело сталкивает его с лейтенантом контрразведки Свидерским (Александр Устюгов), который ищет в Ленинграде фашистскую диверсионную ячейку. Мужчины недолюбливают друг друга с первого взгляда: сказывается разница характеров, биографий и традиционное недоверие между ведомствами.

Кадр из сериала &quot;Банда Зиг Заг&quot;.
Кадр из сериала "Банда Зиг Заг".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС.

Плюс обстоятельства: в Ленинграде милиционеры уже давно на урезанном пайке, и лощёный Свидерский доверия у милиционеров не вызывает. Тем не менее, им приходится объединиться перед лицом врага, поимка которого спасёт жизни тысячам ленинградцев. Кроме суровых рабочих испытаний, их ждёт и неожиданный конфликт из-за женщины - самоотверженной Юлии (Мария Лисовая), сотрудницы Всесоюзного института растениеводства, которая осталась в Ленинграде, чтобы сберечь уникальную вавиловскую коллекцию семян.

Кадр из сериала &quot;Банда Зиг Заг&quot;.
Кадр из сериала "Банда Зиг Заг".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС.

Авторы хотели показать замерзающий, пустеющий, изможденный блокадой зимний Ленинград, на фоне которого разворачивается динамичный и яркий сюжет с погонями, стрельбой и любовными перипетиями.

"О Великой Отечественной войне снималось и снимается много фильмов и сериалов, и мне нравится, что авторы нашего сериала взяли за основу не самые известные события того времени, - говорит Игорь Петренко. - Мне было интересно погрузиться в эту историю и узнать немало новых фактов из жизни блокадного Ленинграда, и я надеюсь, что зрители тоже подключатся к переживаниям наших героев".

Кадр из сериала &quot;Банда Зиг Заг&quot;.
Кадр из сериала "Банда Зиг Заг".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС.
Кадр из сериала &quot;Банда Зиг Заг&quot;.
Кадр из сериала "Банда Зиг Заг".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС.
Кадр из сериала &quot;Банда Зиг Заг&quot;.
Кадр из сериала "Банда Зиг Заг".
Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС.

Сценарий сериала написали Юрий Бессонов ("Крик совы") и Артемий Королёв ("Крутые меры"), которые перед разработкой сюжета обратились к историческим материалам по делу банды "ЗИГ ЗАГ" из архива УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Это обвинительные приговоры, протоколы допросов, очных ставок. Существование банды - не самая известная широкой аудитории страница истории блокады, поэтому авторы надеются, что зрителям будет интересна эта история.

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость