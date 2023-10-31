Игорь Петренко и Александр Устюгов выйдут на след "Банды ЗИГ ЗАГ" в блокадном Ленинграде

То, что 1 ноября на видеосервисе Kion не состоится премьера сериала "Бар "Один звонок" с Данилой Козловским было ожидаемо - проект сняли из конкурсной программы фестиваля "Новый сезон", а на актёра начался наезд со стороны общественников. Такая же судьба - попасть на полку - выпала "Безбашенной" с Екатериной Варнавой. Кажется, Kion нашёл беспроигрышный вариант следующей премьеры - 1 ноября там начнётся показ "Банды Зиг Заг", который был снят по заказу РЕН ТВ!

Остросюжетный детектива с Игорем Петренко, Александром Устюговым, Павлом Трубинером и Екатериной Вилковой в главных ролях расскажет о малоизвестной странице истории блокадного Ленинграда и преступниках, скрывающихся в осаждённом городе.



Сериал основан на реальных событиях зимы 1941 года. Запасы продовольствия в Ленинграде уже иссякли, а поставки заблокированы. Осаждённый город умирает от голода: в сутки служащим, иждивенцам и детям выдают по 125 граммов хлеба. В это трудное время в городе объявляется банда, промышляющая мошенничеством и грабежами. Преступники занимаются подделкой продовольственных карточек и совершают дерзкие налёты на машины с продовольствием. Название банды - ЗИГ ЗАГ - расшифровывается как "Защита Интересов Германии Знамя Адольфа Гитлера".

Кадр из сериала "Банда Зиг Заг". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС.

Поимку банды доверяют сотруднику Ленинградского УГРО Тихону Львову (Игорь Петренко). Он хорошо знает преступный мир города, имеет своих осведомителей, но в этот раз его ждёт неудача. Бандиты неуловимы, никто и ничего про них не знает.

Это бесперспективное дело сталкивает его с лейтенантом контрразведки Свидерским (Александр Устюгов), который ищет в Ленинграде фашистскую диверсионную ячейку. Мужчины недолюбливают друг друга с первого взгляда: сказывается разница характеров, биографий и традиционное недоверие между ведомствами.

Кадр из сериала "Банда Зиг Заг". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС.

Плюс обстоятельства: в Ленинграде милиционеры уже давно на урезанном пайке, и лощёный Свидерский доверия у милиционеров не вызывает. Тем не менее, им приходится объединиться перед лицом врага, поимка которого спасёт жизни тысячам ленинградцев. Кроме суровых рабочих испытаний, их ждёт и неожиданный конфликт из-за женщины - самоотверженной Юлии (Мария Лисовая), сотрудницы Всесоюзного института растениеводства, которая осталась в Ленинграде, чтобы сберечь уникальную вавиловскую коллекцию семян.

Кадр из сериала "Банда Зиг Заг". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС.

Авторы хотели показать замерзающий, пустеющий, изможденный блокадой зимний Ленинград, на фоне которого разворачивается динамичный и яркий сюжет с погонями, стрельбой и любовными перипетиями.



"О Великой Отечественной войне снималось и снимается много фильмов и сериалов, и мне нравится, что авторы нашего сериала взяли за основу не самые известные события того времени, - говорит Игорь Петренко. - Мне было интересно погрузиться в эту историю и узнать немало новых фактов из жизни блокадного Ленинграда, и я надеюсь, что зрители тоже подключатся к переживаниям наших героев".

Кадр из сериала "Банда Зиг Заг". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС. Кадр из сериала "Банда Зиг Заг". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС. Кадр из сериала "Банда Зиг Заг". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion от МТС.

Сценарий сериала написали Юрий Бессонов ("Крик совы") и Артемий Королёв ("Крутые меры"), которые перед разработкой сюжета обратились к историческим материалам по делу банды "ЗИГ ЗАГ" из архива УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Это обвинительные приговоры, протоколы допросов, очных ставок. Существование банды - не самая известная широкой аудитории страница истории блокады, поэтому авторы надеются, что зрителям будет интересна эта история.