"Безбашенная" Екатерина Варнава переехала жить в Таштагол

1 октября в онлайн-кинотеатре KION от МТС состоится премьера комедийного сериала "Безбашенная", в котором главную роль сыграла Екатерина Варнава. И хотя это не первая работа звезды Comedy Woman в кино, роль циничной и амбициозной Вики стала для звезды первой главной в карьере.

"Безбашенная" - это история о столичной светской львице, которая попадает в непривычную для себя среду маленького сибирского города. Вика (Екатерина Варнава) - циничная и амбициозная жена богатого бизнесмена и перспективного политика Германа (Юрий Чурсин). В Москве она занимается избирательной кампанией своего мужа, и у него есть все шансы стать мэром одного из подмосковных городов. Но жизнь Вики резко меняется, когда Германа вместо Балашихи неожиданно отправляют в городок Таштагол Кемеровской области.

Немного поскандалив, Вика едет за мужем в Сибирь. Амбициозной героине сложно исполнять роль обычной жены, однако Герман настаивает на том, чтобы Вика оставалась в его тени - ведь иначе его неправильно поймут местные жители. Во время очередной ссоры с мужем, Вика выбегает из его машины на заснеженной трассе, где попадает под колеса автомобиля хмурого лесника Михаила (Евгений Цыганов).

Он - местный Робин Гуд, который в одиночку борется с браконьерами и равнодушными чиновниками, а также самостоятельно воспитывает трёх своих детей. Лесник привозит потерявшую сознание Вику в свой дом, куда с очередным визитом пришли представители органов опеки, чтобы забрать детей. Но, видя, что отец приехал не один, старшая дочка Михаила врёт, что Вика - их мама, которая вернулась после долгого отсутствия. Сама Вика после аварии ничего не помнит, и, хотя у неё закрадываются подозрения, что это - не её жизнь, деятельная героиня начинает принимать в ней активное участие.

Сериал "Безбашенная". Пресс-служба кинотетара Kion.

"Сценарий привёл меня в дикий восторг, я сразу же поехала на пробы. Ради них поменяла билеты с отдыха на более ранние, уж очень сильно мне хотелось попытать счастье. По воле судьбы партнёром по сцене стал Евгений Цыганов - один из лучших российских актёров, поэтому пришлось выложиться на 1000 процентов, чтобы хорошо показать себя и заполучить главную роль", - признаётся актриса.

Очевидно, "Безбашенная" не поразить вас сюжетной новизной. Тут полно смелых допущений, неожиданных поступков героев, но это комедия от которой можно получить удовольствие. Поклонники Варнавы опять же будут довольны: Екатерина

убедительна и в имидже гламурной фифы, и в сельском тулупе с шалью на голове.

Режиссёром выступила Лана Влади, для которой это будет сериальный дебют, а место шоураннера заняла Анна Пармас, знающая толк в юморе.