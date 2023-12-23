Девочки, не ссорьтесь! Чего ждать от финала шоу "Новые звёзды в Африке"

Позади 15 недель испытаний голодом, дикой природой и психологического прессинга. В воскресенье, 24 сентября, на ТНТ состоится финал пятого сезона шоу "Новые звёзды в Африке". В проекте осталось всего четвре участника - Женя Искандарова, Алексей Базанов, Карина Кокс и Карина Нигай. Им предстоит пройти свои последние испытания в Африке, чтобы определить, кто станет победителем проекта.

Главной интригой шоу до сих пор остается количество людей в финале. Ведущие Ольга Бузова и Михаил Галустян могут преподнести игрокам сюрприз, и каждый из оставшихся ждёт подвоха.

Нечто подобное произошло в полуфинале, когда из проекта выбыло сразу два человека. Тогда ведущие решили изменить церемонию голосования, чем застали игроков врасплох. Игроки придумывали кого отправить на испытание на вылет, однако им пришлось назвать того, кто должен пройти в финал.

"Новые звёзды в Африке". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Во время церемонии сразу два участника получили иммунитет - Карина Нигай и Карина Кокс, которые представляли две противоборствующие группировки. Евгении Искандаровой, Алексею Базанову, Константину Маласаев и Яне Енжаева пришлось есть пять тошнотворных блюд. После каждого блюда игроки должны были нырнуть в бассейн с холодной водой и достать оттуда мячи определённого цвета. В итоге в шаге от финала оступились Маласаев и Енжаева.

"Новые звёзды в Африке". Пресс-служба телеканала ТНТ. "Новые звёзды в Африке". Пресс-служба телеканала ТНТ. "Новые звёзды в Африке". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Несмотря на то, что коалиции остались в прошлом и каждый играет за себя, даже перед финалом старые обиды и конфликты никуда не делись. Так, Карина Нигай продолжает вести "холодную войну" с Кариной Кокс и Женей Искандаровой. На традиционной церемонии с ведущими, когда участники откровенно отвечали на провокационные вопросы от выбывших участников, Нигай задели вопросы о том, что она обманывала всех участников шоу и обвинения со стороны Жени и Карины Кокс.

"Сидели бы молча. Как будто они обе не обманывали на этом шоу! Вот прям белые и пушистые сидят и ни разу никаких стратегий не применяли. Женя вообще весь лагерь выгнала!", - разоткровенничалась Нигай. Вероятно, Женя и Карина хотели вывести соперницу из себя, заставив её нервничать, чтобы она подошла к финальным испытаниям в не лучшем расположении духа.

Как будет проходить финальное испытание и кто получит приз 5 миллионов рублей и станет новым победителем шоу, станет известно в воскресенье.