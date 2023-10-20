21 октября
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Бывшая солистка группы "Мираж" шокировала Леру Кудрявцеву подробностями своей личной жизни

В субботу, 21 октября, гостьей ток-шоу "Секрет на миллион" станет Светлана Разина. Певица расскажет о том, какую высокую цену ей пришлось заплатить за популярность, кто выжил её из группы и как сложилась её жизнь после "Миража".

"Секрет на миллион". Светлана Разина.
"Секрет на миллион". Светлана Разина.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Во время расцвета группы "Мираж" Светлану Разину узнавали и в лицо, и по голосу. Эффектная солистка стабильно привлекала внимание поклонников и производила впечатление уверенной в себе, счастливой и состоявшейся личности. Однако за кулисами группы всё было вовсе не так гладко. Ведущей шоу "Секрет на миллион" Лере Кудрявцевой Светлана откровенно расскажет о том, как складывались её отношения с другими солистками, имела ли она право голоса и как страдала от мужского диктата.

Романтические отношения с мужчинами у Светланы складывались тоже не всегда гладко. Так, некоторое время она жила в одной квартире вместе с мужем и любовником. Певица объяснит, почему произошла такая ситуация, и поведает о том, свободно ли её сердце сейчас.

&quot;Секрет на миллион&quot;. Светлана Разина.
"Секрет на миллион". Светлана Разина.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Расскажет Светлана и том, удалось ли ей заработать на популярности группы "Мираж". Она вспомнит, сколько получали солистки, была ли довольна гонорарами и на что тратила немаленькие деньги.

Придёт в студию шоу "Секрет на миллион" и другая бывшая солистка коллектива "Мираж" - Наталия Гулькина. Она поведает свою версию событий, происходивших в знаменитой группе, и сможет высказать все накопившиеся претензии Светлане в лицо.

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