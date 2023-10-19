Клава Кока рискует здоровьем ради съёмок реалити "Здравствуй, сладкий"

По правилам реалити ведущие оценивают десерты профессионалов и любителей, которые борются за заказ от звёздного гостя. Клава признаётся, что работа в проекте не всегда дается просто, ведь певица - веган. "Если честно, участие в шоу ставит под удар моё здоровью: мне нельзя употреблять яйца, молоко, пшеничную муку, а это всё - основа десертов. Я принимаю препараты от аллергии, а также стараюсь пробовать блюда маленькими порциями. Естественно, любая съёмка проекта "Здравствуй, сладкий!" - плюс пара лишних килограмм, поэтому стараюсь не во вреся съёмок вообще не употреблять сладкое".

Также Клава рассказала, что секрет её стройности - в правильном питании, которого они с молодым человеком придерживаются. "Мы любим готовить, причём оба. Торты мы друг другу пока что не пекли, и в целом стараемся придерживаться правильного образа жизни. Но когда закончатся съёмки реалити и я снова начну скучать по сладостям, состоятся наши первые совместные блинчики или шарлотка", - улыбается Клава..

В новом сезоне проекта - 120 участников в возрасте от 14 до 60 лет. Кто-то постарается удивить классическими "картошкой" или "медовиком", но найдётся место и для экспериментов - торта с бенгальскими огнями, фигурками ведущих из мастики или медальона из изомальта с их портретами.