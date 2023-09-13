Анна Хилькевич запустит бумеранг добра в шоу "Дороже денег"

В ближайшую пятницу, 22 сентября, телеканал ТВ-3 представит новый благотворительный проект "Дороже денег", который создан для того, чтобы помогать хорошим и неравнодушным людям. Участники шоу - простые люди, которые смогут испытать удачу, выиграть 1 000 000 рублей и помочь своим близким.

"Дороже денег" - это викторина, но необычная. Её игроки попытаются выиграть солидный приз не для себя, а для своих родных и друзей, которые этого достойны. В центре сюжета этого проекта - доброта, которая, как бумеранг, должна возвращаться всем неравнодушным и милосердным.

Важнее всего на проекте "Дороже денег" - реальные человеческие эмоции. В каждом сюжете герои с трепетом и особой любовью будут делиться удивительными историями о своих близких людях, которые сделали много хороших дел и совершали добрые поступки. Именно для них игроки попытаются выиграть миллион рублей.

Истории, которые будут показаны в проекте, точно не оставят равнодушными ни одного зрителя. Среди них будет рассказ о многодетной матери, которая воспитывает троих родных и семерых приёмных детей и всю свою жизнь посвящает заботе о них. Также "Дороже денег" покажет сюжет о враче-реаниматологе детской краевой клинической больницы, который спасает людей и, не жалея собственного здоровья, выезжает на самые тяжёлые вызовы.

Но рассказы не останутся просто словами - съёмочная группа будет незаметно наблюдать за этими героями в течение всей программы, а в конце раскроет ничего не подозревающим людям секрет: историями их жизни теперь восхищаются миллионы телезрителей по всей стране, а за свою доброту они смогут получить серьёзную сумму! Всё это время болеть за игроков будут и зрители, и ведущая проекта Анна Хилькевич.

Анна Хилькевич - ведущая программы "Дороже денег". Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Зрители хорошо знают эту актрису по роли Маши Беловой в сериалах "Универ. Новая общага" и реалити-шоу "Выжить в Дубае". Анна замужем и воспитывает двоих дочерей, поэтому она, как никто другой, знает о том, как важно помогать близким и отдавать ради этого всего себя.

"Мне захотелось стать ведущей такого шоу, во-первых, потому что это викторина, здесь нужно подумать. А для меня думающие и чувствующие люди превыше всего. Во-вторых, посыл шоу заключается в том, что ты приходишь и играешь не для себя, а зарабатываешь деньги для какого-то человека, который действительно этого достоин. Как правило, люди, которые помогают другим, очень редко думают о себе, живут порой не в самых комфортных условиях и не всегда в достатке. Я надеюсь, что если таких шоу на нашем телевидении будет больше и люди будут их чаще смотреть, то и в мире будет намного больше любви и глубины", - делится своими эмоциями ведущая проекта "Дороже денег".