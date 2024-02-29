В Алтайском крае владельцы бизнеса могут ликвидировать юрлицо в упрощенном порядке

Для исключения из ЕГРЮЛ учредителям для начала необходимо единогласно принять решение о прекращении деятельности организации, а затем направить в регистрирующий орган только одно заявление. Об этом сообщает УФНС по Алтайскому краю.

В заявлении они подтверждают, что их расчеты с кредиторами завершены, увольняемые работники получили все положенные выплаты, а компания не позднее, чем за один рабочий день до исключения из ЕГРЮЛ, сдала необходимую отчетность. Помимо этого, организация должна заранее погасить долги по налогам, если они имеются, не иметь на балансе недвижимость и транспорт, не являться плательщиком НДС, а также не иметь записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений и не находиться в процессе ликвидации, реорганизации, исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.

Сергей Сметанников, заместитель руководителя УФНС России по Алтайскому краю пояснил:

"Упрощенный порядок закрытия юрлица – это своеобразная льгота малому и среднему бизнесу. Он позволяет экономить время, так как значительно сокращается срок самой процедуры. Сегодня прекратить деятельность юрлица можно в течение 3,5 месяцев, тогда как при традиционной ликвидации процесс может продлиться до 1 года. Еще важно, что собственнику нужно одно заявление, а именно заявление об исключении общества из ЕГРЮЛ, а не весь пакет документов. Для большинства владельцев бизнеса экономия времени и финансовых затрат играет важную роль".

В настоящее время возможностью прекратить свою деятельность в упрощенном порядке воспользовались уже почти 5,6 тыс. компаний. Из них 2,5 тыс. организаций уже исключены из ЕГРЮЛ.

В Алтайском крае заявление о ликвидации юрлица подали 76 организаций, из ЕГРЮЛ исключено пока только 29 из них.

На сайте ФНС России можно заполнить заявление об исключении юрлица из ЕГРЮЛ. Там есть для этого специальный сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».

Для того чтобы заполнить и направить заявление о прекращении деятельности пользователю необходимо иметь электронную подпись и регистрационные данные юрлица.

Подробнее с информацией можно ознакомиться на промо-странице "Упрощенное прекращение деятельности субъектов МСП".

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