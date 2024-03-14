В Алтайском крае могут увеличить посевы сельхозкультур для арабов, индусов и китайцев

О перспективах зернобобовых культур в Алтайском крае 14 марта на конференции компании «АСМ-Алтай» рассказывал председатель «Агросоюза» Александр Чеботаев. По его словам, с увеличением экспортных возможностей еще в 2023 году расширились посевы гороха до 150 тыс. га.
«Они и сейчас будут увеличиваться. Весь Ближний Восток, в том числе и Индия, заинтересованы в этой культуре. Перспективы здесь есть. Думаю, что в региональной структуре посевных площадей 200 тыс. га гороха будут вполне уместны», — считает эксперт.
Настоящими драйверами экспорта в прошлом году стали чечевица и нут. Площади посевов чечевицы в Алтайском крае уже превышают 130 тыс. га. В нынешнем году этот показатель может увеличиться еще на 15-20 тыс. га.
Посевы нута, который отгружается преимущественно в Иран, в 2023 году увеличились на 50% и будут расти дальше, считают в «Агросоюзе».
Кто покупает алтайскую продукцию
В 2023 году помимо привычных уже импортеров — Турции, Ирана, Армении и Узбекистана, алтайскую чечевицу стали покупать Объединенные Арабские Эмираты, Бангладеш, Индия.
Кстати, благодаря отгрузке 2,1 тыс. тонн чечевицы в Индию экспорт продукции АПК из Алтайского края в эту страну возрос сразу в 3,8 раза. Качество местной продукции принимается зарубежными покупателями за эталон.
"Для нас рынок Индии стал бы гораздо доступнее, если бы не размер пошлины. Подвинь государство пошлину на тысячу рублей, и можно открыть столько экспортных рынков, что не снилось. Особенно это касается нишевых зернобобовых культур. Растительный белок - преобладающая еда для большинства стран южнее нас", — рассказал Александр Чеботаев.
Самое важное - в нашем Telegram-канале