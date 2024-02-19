Прости, прощай. Единственный за Уралом сахарный завод отвернулся от мелких сдатчиков на Алтае

Больше месяца фермеры Ребрихинского района ждут ответа относительно ситуации вокруг Черемновского сахарного завода. Предприятие, которое много лет сотрудничало с местными хозяйствами, закупая у них сырье, с 2024 года решило его прекратить. Фермеров уведомили об этом в письменном виде. Что делать с дорогостоящей техникой, рабочими бригадами и технологиями, которые нарабатывались десятилетиями, никто понять не может.

О чем говорят фермеры

Хозяйство "Вепрь" в Ребрихинском районе начало заниматься сахарной свеклой много лет назад. Тогда, в начале 2000-х, руководство завода само вышло к ним с такой инициативой.

Перерабатывающему предприятию остро требовалось сырье, а в крае действовала региональная программа поддержки свекловодства. Условия для ее возделывания оказались благоприятными.

"По началу завод нам хорошо помогал с покупкой специализированной техники и семенами. Затем, с каждым годом, условия сотрудничества становились все жестче. В итоге посевы свеклы мы сократили с 500 до 215 га. В этом году от нее придется отказаться", - рассказал директор "Вепря" Николай Мальцев.

На Черемновском сахарном заводе. Олег Богданов

В аналогичной ситуации оказались и другие сторонние сдатчики сахарного завода, всего в Алтайском крае их осталось четверо.

Фермер Юрий Бакушкин сотрудничал с Черемновским предприятием последние 20 лет.

"Мы ко всему привыкли – к довольно жестким условиям договоров по срокам поставки сырья на завод, к ценам, которые утверждал он же. Мы свои обязательства выполняли, вели себя порядочно. А сейчас нам указали на выход", - рассказал он изданию "Алтайский крестьянин".

В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года Олег Богданов

В хозяйстве Бакушкина урожайность свеклы составляла в среднем 550-600 ц/га, на некоторых полях в разные годы удавалось ставить рекорды, получая и по 750, и по 880 ц/га.

В чем кроется проблема

Что делать с освободившейся землей, тот же Мальцев, знает - она спокойно пойдет под другие востребованные культуры.

Острее вопрос стоит по сельхозтехнике. К предстоящей посевной американский комбайн фермер уже успел отремонтировать, вложив в это приличную сумму денег. "Запчасти сейчас просто золотые", - признается Мальцев.

Сахар, продукты. pixabay.com/

Использовать агрегат на других посевах не получится. Продать - так себе вариант, спрос на него вряд ли будет великим. Техника, вероятнее всего, будет простаивать.

Но больше Николай Мальцев переживает за производственную бригаду, которая трудилась на полях сахарной свеклы. Шесть человек могут оказаться на улице.

"В целом по хозяйствам таких работников около 20 - это люди в возрасте за 50. Они получали достойную заработную плату, стали профессионалами своего дела. И теперь рискуют остаться без работы. Жалко", - рассказывает Юрий Бакушкин.

"Черемновский сахарный завод". Январь 2011 года. Анна Зайкова

Почему так произошло

Более десятка лет Черемновский сахарный завод стремился к сырьевой самообеспеченности. Два аффелированных с ним сельхозпредприятия - "Кубанка" и "Черемновская" планомерно наращивали посевные площади в Павловском и Калманском районах.

Сейчас под свеклой у них на двоих более 22 тыс. га пашни, у сторонних сдатчиков - около 800 га. То, что рано или поздно завод мог попрощаться, фермеры догадывались. Но резкий отказ все равно стал для них неожиданностью.

"Хоть бы собрали нас вместе, поговорили. Как-то не по-людски получилось. Не красиво. Я уже не говорю о прямых убытках", - рассказывает Николай Мальцев.

В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года Олег Богданов

Еще месяц назад хозяйства Ребрихинского района написали несколько обращений по поводу истории вокруг Черемновского сахарного завода. Ответов не было. Только сам завод в письменном виде подтвердил - фермерская свекла больше не нужна.

Судя по данным портала Rusprofile.ru, с финансовой точки зрения у перерабатывающего предприятия все хорошо - за 2022 год выручка выросла на 16%, как и чистая прибыль, которая составила 1,7 млрд рублей.

Агрофирма "Черемновская", которая теперь является главным поставщиком сахарной свеклы на завод, 2022 год закончила, имея в кармане 2,7 млрд рублей.

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