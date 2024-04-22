Уникальный железобетонный завод с Алтая. Как «ЖБИ Сибири» и «Алом» покоряют нестандартными решениями

Алтайский край прославился не только сельским хозяйством, но и производителями строительных материалов. Сегодня с Алтая в другие регионы России поставляются крупногабаритные железобетонные мостовые балки, уникальные сверхпрочные плиты для жилой застройки, конструкции для аэропортов и крупных логистических центров, плитку для мощения трамвайных путей и благоустройства тысяч территорий. Все это — продукты торговых марок «ЖБИ Сибири» и «Алом». Сегодня продукция под этими брендами изготавливается на трех производственных площадках — в Барнауле, Бийске, Новосибирске. О тенденциях рынка и современном железобетоне рассказал генеральный директор группы компаний «ЖБИ Сибири» и «Алом» Кирилл Овсянников.

Про балки, которыми гордится Алтай

— Кирилл Сергеевич, в апреле этого года «ЖБИ Сибири» запустили в производство 33-метровые мостовые балки. Это весьма масштабный проект, что он значит для Алтайского края?

— Мостовые балки — сложный продукт, производить который могут себе позволить единицы. Собственно, это хорошо видно по карте производителей, которую мы для себя составили. В радиусе 1000 километров от Новосибирска мы не нашли производителей мостовых балок длиной 33 метра.

Доставка мостовой балки длиной 24 метра. Фото предоставлено компанией «ЖБИ Сибири».

Изделие требует не только финансовых вложений на техническое оснащение и оборудование, но и высокого уровня профессионализма.

Для понимания, мостовая балка — критически важный элемент при строительстве мостов, транспортных развязок, в том числе федеральных трасс. К изделиям предъявляются очень высокие требования по надежности и прочности. Балка должна выдержать весовую нагрузку, ветер, мороз, быть устойчивой к сейсмической активности.

Нами проделана масштабная работа. Вес одной 33-метровой балки составляет порядка 60 тонн, чтобы ее произвести и доставить нами проведена детальная инженерная проработка всех процессов. Мы реконструировали бийскую производственную площадку, закупили для логистики балковозы.

Монтаж мостовой балки в Солонешенском районе. Фото предоставлено компанией «ЖБИ Сибири».

— Уже есть первые заказчики?

— Да, первые 33-метровые балки нашего производства будут этой весной доставлены на объекты Новосибирской области и Панкрушихинского района Алтайского края. Думаю, что Алтай может гордиться еще одним уникальным редким продуктом.

Про нестереотипные решения в ЖБИ

— За три года ваша компания выросла втрое. Открыты производственные площадки в Бийске и Новосибирске. Что поспособствовало такому бурному развитию?

— За последние 10 лет мы переформатировали свое производство под требования рынка. Возможно, это смелое утверждение, но мы внесли новое содержание в довольно стереотипное представление о железобетонных изделиях.

Мы создали собственный инжиниринговый центр, который сегодня позволяет нам работать с заказчиками по индивидуальным проектам. Мы можем поставлять изделия для строительства нетипового жилья, коммерческой недвижимости, конструкций для аэропортов, горнолыжных склонов, промышленных площадок. Этот список можно продолжать.

На начало 2024 года наш портфель заказов превысил 70 000 единиц различных изделий. Это очень внушительная цифра. У нас есть изделия, аналогов которым нет нигде в России. Качество всех продуктов «ЖБИ Сибири» и «АЛОМ» подтверждено лабораторными испытаниями, получены сертификаты и патенты.

Зачастую заказчик приходит к нам с чертежами изделий, сделанными от руки, в поиске решений для разных целей.

Мы подключаем к работе конструкторов, технологов, строительную лабораторию. В результате наши клиенты получают всестороннюю оценку проекта, корректировки проектно-сметной документации, рабочих чертежей. В отдельных случаях мы сами разрабатываем чертежи изделий. Один из последних таких проектов — смотровые железобетонные колодцы для снегогенераторов на горнолыжном склоне в Республике Алтай.

О качестве, деньгах и кадровом голоде

— Востребованность железобетонных изделий в строительстве растет?

— Три важных фактора, которые играют в нашу пользу, — качество, деньги и кадровый голод. Все чаще по этим причинам строители делают свой выбор в пользу изделий с максимальной заводской готовностью.

Во-первых, это фиксированная стоимость изделий на этапе подписания договора. Соответственно, застройщикам легче просчитать себестоимость возведения объекта и сроки его окупаемости.

Во-вторых, это качество. При производстве ЖБИ осуществляется поэтапный контроль всех процессов: изготовление арматурных каркасов, подготовка бетонной смеси, армирование, формирование изделий. Заключительным этапом становится проверка изделий службой контроля качества и только потом заказ доставляется клиентам.

За счет заводского контроля снижается количество операций на стройке. А это время. Здесь срабатывает третий фактор. При использовании ЖБИ сокращаются не только сроки монтажа, но и потребность в большом количестве персонала на стройке.

Кирилл Овсянников. Фото предоставлено компанией «ЖБИ Сибири».

Про нетиповые решения для многоэтажек

— Вы полностью ушли от типовых решений. Честно, в это сложно поверить…

— В «ЖБИ Сибири» есть и типовое производство. Например, мы производим различные конструкции для строительства многоквартирных домов. Однако и здесь наше оборудование позволяет быть вариативными.

Обычная «панелька» может быть с высокими потолками, большими окнами и просторными комнатами. Мы производим плиты перекрытия до 15 метров в длину, что значительно расширяет возможности заказчика.

В строительстве подземной парковки использованы сверхпрочные плиты перекрытия «ЖБИ Сибири». Фото предоставлено компанией «ЖБИ Сибири». В строительстве подземной парковки использованы сверхпрочные плиты перекрытия «ЖБИ Сибири». Фото предоставлено компанией «ЖБИ Сибири». В строительстве подземной парковки использованы сверхпрочные плиты перекрытия «ЖБИ Сибири». Фото предоставлено компанией «ЖБИ Сибири».

Рынок вынуждает нас быть не просто гибкими, он вынуждает нас находиться в непрекращающемся поиске новых решений. Одно из последних — сверхпрочные плиты перекрытия для подземных парковок и проездов тяжелой техники — пожарных машин, мусоровозов.

Совместно с проектным институтом мы разработали серию плит ПБ, которые выдерживают нагрузку в семь раз больше, чем обычные. Плиты уже испытаны и сертифицированы центром «Сибакадемсертификация». Со временем плиты перекрытия полностью выместят классический трудозатратный способ возведения монолитных перекрытий.

Плюсы очевидны: на стройке меньше работников, экономия времени, экономия на бетоне и арматуре.

Про эстетику современных городов

— Что касается вашего второго бренда «АЛОМ», здесь тоже есть свои инновации?

— Наша миссия — строить современные города. Поэтому в «АЛОМе» мы также применяем нестандартные подходы и решения.

Буквально в прошлом году выпустили на рынок новый продукт — трамвайную плитку. Наши технологи и конструкторы совместно с организациями, эксплуатирующими трамвайные пути, разработали конструкцию плитки. Учтены форма рельс, динамические нагрузки и воздействие окружающей среды. С точки зрения эстетики плитка позволяет «вписать» трамвайные пути в городскую среду, сделать их частью архитектуры современного города.

Трамвайные пути можно беспрепятственно переезжать, их не нужно перешагивать, под рельсами больше не проседает асфальт, не образуются ямы. Покрытие укладывается вровень с проезжей частью, имеет более эстетичный вид и гораздо экономичнее в эксплуатации. При ремонте достаточно заменить одну плитку на другую, как пазл. Это оперативнее и дешевле. Мы запустили в производство трамвайную плитку в августе прошлого года. У нас уже есть заказы с Барнаула, Томска и Кузбасса, часть проектов уже реализована.

О тенденциях благоустройства

— «АЛОМ» — активный участник нацпроектов. Вашей плиткой вымощены многие достопримечательности не только Барнаула, но и Сибири. Барнаульцы ходят по этой плитке в парках «Изумрудный», «Центральный», «Юбилейный». Плиткой вымощены Заельцовский парк и Ледовая арена в Новосибирске. Какие тенденции наблюдаются в этом сегменте, что сейчас востребовано, модно?

— Определенно, это широкий формат тротуарной плитки, который позволяет создать функциональное и безбарьерное пространство. По такой плитке удобно передвигаться всем: на каблуках, на роликах, с самокатами, с колясками.

Февральская выставка «Строительная неделя», которая прошла в Новосибирском Экспоцентре, показала заинтересованность дизайнеров и проектировщиков в таком решении. Все понимают, что современный потребитель большое значение уделяет окружающей среде и особенно своему комфорту. Современная тротуарная плитка должна быть эстетичной, функциональной и долговечной. Всеми этими характеристиками обладает наша широкоформатная плитка форм «Эпоха» и «Империя».

О смелых железобетонных решениях

— Кирилл Сергеевич, какими будут ваши пожелания всем заинтересованным в продуктах «ЖБИ Сибири» и «АЛОМ»?

— Буквально на днях мы встретились с застройщиком одного из коттеджных поселков Барнаульской агломерации. Его задача в короткие сроки возвести 100 домов разной площади и планировок. Наши конструкторы уже предложили готовое решение — быстровозводимые дома из сборного железобетона. Мы открыты для поиска новых нестандартных решений, независимо от их степени смелости и новаторства, и для этого у нас есть все ресурсы.

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