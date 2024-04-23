Тепло, рубли и экология. СГК — о первых итогах трудного отопительного сезона и планах на 2024 год

Непростая зима подошла к концу, и Сибирская генерирующая компания готова поделиться первыми итогами отопительного сезона. А также рассказать, как планирует готовиться к следующему холодному периоду. Нам стали известны даты начала и завершения очередных гидравлических испытаний и отдельные направления инвестиций СГК. Кроме того, мы узнали, как компания решает, куда вложить деньги. Рассказываем самое главное.

С октября по ноябрь 2023 года в Барнауле заработали четыре новые газовые котельные.

Кульбиты погоды

Отопительный сезон начался в 2023 году в обычное время: 21 сентября. А затем погода решила испытать энергетиков: 11 октября температура достигла плюс 15, а потом столбик градусника вновь устремился вниз. Температурный минимум сезона — минус 31 градус (9 декабря).

Если помните, погода прошедшей зимой не раз демонстрировала подобные кульбиты. Но они не повлияли на надежность теплоснабжения. Без повреждения магистральных трубопроводов в Барнауле обойтись, увы, не удалось. И все же резонансных аварий, вызвавших массовое и длительное отключение горожан, избежали.

Барнаул. Фото предоставлено пресс-службой Сибирской генерирующей компании.

При этом общее количество повреждений и количество жителей, попавших под отключение, возросло. В компании эта тема стала предметом серьезного обсуждения.

Вклад в экологию

Сложности сезона не остановили работу СГК по другим ключевым направлениям, определенным вместе с властями городов своего присутствия.

Так, компания продолжила борьбу со сверхнормативными потерями. И для этого восстановила изоляцию на сетях надземной прокладки общей протяженностью почти 26 тыс. погонных метров. Стоимость этих работ — 82,3 млн рублей, проводились они уже в ходе отопительного сезона.

Продолжила компания и другое генеральное направление: вывод из эксплуатации устаревших угольных котельных, загрязняющих воздух вредными выбросами. Там, где целесообразно, объекты переводят с малых кочегарок на централизованное теплоснабжение. Если же тянуть трубу далеко, запускают газовые теплоисточники.

И вот, как сообщили в СГК, с октября по ноябрь в Барнауле заработали четыре новые газовые котельные — это еще один вклад в экологию города. Работы по их строительству обошлись в 184,5 млн рублей.

Сезон тазиков

Новый этап в жизни СГК и горожан — гидравлические испытания теплосетей (они же — опрессовка, или «сезон тазиков»). Как стало известно редакции, в этом году он пройдет с середины мая до середины июля.

Опрессовка хорошо выявляет те слабости металла, которые не смогли вы­явить другие методы, и считается самым эффективным способом испытания труб на прочность. А вот дискомфорт потребителей, вынужденных оставаться без горячей воды, энергетики шаг за шагом сводят к минимуму.

Еще в 2021 году в Барнауле ввели новую схему опрессовки теплосетей: горячую воду отключают отдельно по каждой магистрали — благодаря этому без горячей воды одномоментно остается ограниченный круг потребителей (а не полгорода, как раньше).

В этом году сроки опрессовки будут едиными по контурам обеих барнаульских ТЭЦ: только девять дней испытаний плюс четыре дня — ремонты.

Новые раскопки

А после завершения гидравлических испытаний аварийно-ремонтные бригады начнут устранять обнаруженные на трубопроводах дефекты. На 2024 год у СГК в Барнауле снова большие планы.

Компания намерена переложить 23,6 километра теплосетей. А кроме этого — построить более 11 километров новых трубопроводов для подключения жилых кварталов и других объектов. Как обычно, бригады поработают и на тепловых пунктах — здесь нуждаются в ремонте и оборудование, и здания.

Кстати, не удивляйтесь, если уже встретите раскопки: все работы начинаются еще до окончания отопительного сезона.

Поддерживающие инвестиции на обновление теплосетевого хозяйства Барнаула в этом году составят, согласно планам, 505 млн рублей. Еще более 254 млн направят на текущий ремонт сетей.

В планах СГК переложить 23,6 километра теплосетей. Фото предоставлено пресс-службой Сибирской генерирующей компании.

Проблемные участки

В первую очередь энергетики примутся за проблемные участки, имеющие высокую значимость для потребителей. Вот, например, два объекта на ул. Северо-Западной: от ул. Смирнова до 4-й Западной и от 80-й Гвардейской до дома №39 на Северо-Западной. Почему именно они?

За последние годы здесь произошло три повреждения на небольшом, 160-метровом отрезке. В прошлом году реконструировали соседний «кусочек» длиной 59 метров. В этом году, после замены еще двух изношенных участков, можно существенно повысить надежность магистрали.

На очереди также участки на пересечении ул. Песчаной с пр. Красноармейским и пр. Ленина с ул. Партизанской. Следите за объявлениями: на время работ движение автомобилей по этим улицам будет ограничено.

Ремонт сетей. Фото предоставлено пресс-службой Сибирской генерирующей компании.

Кстати, компания рассматривает вариант пополосного перекрытия улиц — так, как в прошлом году было на пересечении пр. Ленина с ул. Брестской.

Добавим, что в этом году продолжится работа и в поселке Южном, который перешел на тепло от ТЭЦ-3 лишь в конце 2019 года. В планах — установка дополнительного теплообменника, что решит задачу повышения надежности теплоснабжения и комфорта «южан».

Подробно все адреса и даты начала работ можно будет узнать на сайте СГК.

Помощь рядом

Мы поинтересовались и о будущем теплоснабжения Рубцовска — ведь все, что предусмотрело историческое концессионное соглашение от 2017 года, выполнено. В СГК объяснили: и ремонт, и инвестиции в теплоэнергетику города продолжатся. Так, на ремонтную программу–2024 заложены 236 млн рублей, на инвестиционную — 257 млн.

Часть инвестиций связаны с реконструкцией оборудования станции, ее химцеха, тепловой схемы и топливного режима. Другая часть — с решением экологических задач, которые очень волнуют рубцовчан.

Чтобы уменьшить пыление угольного склада Южной тепловой станции при разгрузке топлива, разработан и реализуется проект пылеподавления.

А именно, в 2023 году были спроектированы и изготовлены пылеветрозащитные экраны. Их прочность рассчитывалась с учетом ветровой нагрузки, характерной для рубцовского климата, а высота (12 м) позволит существенно снизить распространение пыли на ближайшие территории.

Строительно-монтажные работы ПВЗ-­экранов, общая длина которых 197 м, будут осуществлены до конца 2024 года. Это, согласитесь, хорошие новости.

Турбинист. Фото предоставлено пресс-службой Сибирской генерирующей компании.

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