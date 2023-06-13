14 июня
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Экономика

Судьи не стерпели формализма. Алтайская птицефабрика отбилась от многомиллионных претензий ревизоров

Птицефабрика «Молодежная», принадлежащая Алтайскому краю, одержала в суде победу над Счетной палатой, требовавшей вернуть в бюджет субсидии на сумму более 280 млн рублей. Две судебные инстанции поддержали ревизоров, а не предприятие. Но в третьей - в арбитраже Западно-Сибирского округа - решили, что судьи подошли к оценке ситуации формально, и предыдущие вердикты отменили. Между тем, Счетная палата утверждала, что эти и другие материалы проверки птицефабрики переданы в полицию.

Птицефабрика "Молодежная". Ее просветили ревизоры.
Птицефабрика "Молодежная". Ее просветили ревизоры.
Altairegion22.ru

Верните миллионы откуда взяли

Счетная палата края проверила финансы птицефабрики «Молодежная» за 2020 и 2021 годы. И выявила нарушение: оформляя субсидии, предприятие не отвечало требованию об отсутствии долгов по налогам, страховым взносам и т. п., считали ревизоры.

А из этого следовало, что в бюджет придется вернуть 280,7 млн рублей - все субсидии, полученные в проверенный период. Это почти в 10 раз больше чистой прибыли "Молодежной" за 2022 год (29 млн), по данным портала ФНС «Прозрачный бизнес».

Между тем, на самой птицефабрике с такой интерпретацией не согласились. Ведь при оформлении субсидий предприятие прикладывало справку от инспекции ФНС №4. А в ней всегда было указано: долгов по страховым взносам нет.

Птицефабрика &quot;Молодежная&quot;. Ее просветили ревизоры.
Птицефабрика "Молодежная". Ее просветили ревизоры.
Altairegion22.ru

Следите за 30-м числом

Ревизоры, которые эти справки от ФНС тоже, естественно, изучили, хорошенько покопались и пришли к другим выводам. Налоговики никого не обманули, справки давали правильные. Но долги все же были - все дело в специфике сдачи отчетности.

Как выяснилось, справку у налоговиков птицефабрика получала до сдачи квартального отчета в ФНС (30-е число) - числа 15-го или 17-го. А в это время у налоговиков просто не было точной информации о базе для исчисления страховых взносов и о наличии долга.

Наступало 30-е число. Птицефабрика сдавала отчет, ФНС исчисляла налог – и тут выяснялось, что долг на момент подачи заявления на субсидии был. Затем "Молодежная" полностью его гасила и снова оформляла субсидии (более подробно – читайте здесь).

Птицефабрика &quot;Молодежная&quot;. Ее просветили ревизоры.
Птицефабрика "Молодежная". Ее просветили ревизоры.
Altairegion22.ru

Формализму тут не место

Счетная палата выдала птицефабрике документ (представление), в котором требовала вернуть субсидии. Аграрии пытались оспорить его в арбитражном суде, но поначалу потерпели неудачу: проиграли и в Алтайском крае, и в Томске.

В ситуацию вник арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Тюмени. И тут позиция судей развернулась на 180 градусов. С формальной точки зрения нарушения были, признали судьи. Но нельзя подходить к делу чисто формально – на этом настаивал и Конституционный суд.

Из определения Конституционного суда РФ от 5 марта 2004 года №82-0:

«Право на судебную защиту оказывается существенно ущемленным, а рассмотрение судами дел не может признано объективным, если суды при рассмотрении дела не исследуют его фактические обстоятельства по существу, ограничившись установлением формальных условий применения нормы».

Птицефабрика &quot;Молодежная&quot;. Ее просветили ревизоры.
Птицефабрика "Молодежная". Ее просветили ревизоры.
Altairegion22.ru

Соблюдайте соразмерность

Судьи округа заявили, что ключевой вопрос в таком деле – целевое использование бюджетных средств. В данном случае никто не отрицал: деньги истратили как надо, к этому претензий нет.

С другой стороны, изъятие субсидий негативно скажется на экономике птицефабрики, ничем не нарушившей принципы целевого использования субсидий, отметили судьи. А это очевидным образом не соответствует целям господдержки сельского хозяйства.

В общем, как отметили судьи округа, цели и задачи госпрограммы в целом достигнуты, из-за получения субсидий негативные последствия для государства и общества не наступили.

Поэтому попытка вернуть бюджетные средства за отдельные недочеты не отвечает требованиям соразмерности, справедливости ответственности .

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
Altapress.ru

В итоге суд округа отменил те пункты документа Счетной палаты, которые обозначили необходимость вернуть субсидии. В полном виде решение опубликовано в картотеке 2 июня.

С ревизорами не согласны

Между тем, Счетная палата сообщила в отчете за 2022 год, опубликованном на сайте ведомства, что в 2023 году передала в Главное управление МВД по Алтайскому краю материалы проверки птицефабрики за 2020 и 2021 год.

Мало того, переданы в полицию и материалы второй проверки, в которой ведомство исследовало правомерность предоставления господдержки птицефабрике "Молодежная" минсельхозом в 2022 году.

По всем материалам полиция проводит доследственные проверки, сообщила палата.

В краевом госпитале для ветеранов войн.
В краевом госпитале для ветеранов войн.
пресс-служба минздрава Алтайского края.

Тем временем со Счетной палатой края судятся и алтайские больницы - иски подали краевой онкодиспансер, госпиталь для ветеранов войн и краевой клинический центр охраны материнства и детства.

Ревизоры пришли к выводу, что медучреждения нарушили закон «О контрактной системе в сфере закупок», заключили контракт на аренду и стирку белья по завышенным ценам и неэффективно использовали средства. Больницы пытаются оспорить выводы.

В целом же, согласно отчету за 2022 год, Счетная палата края выявила финансовые нарушения на сумму 8,5 млрд рублей. И вот, как видим, не все согласны с ее выводами.

Птицефабрика &quot;Молодежная&quot;. Ее просветили ревизоры.
Птицефабрика "Молодежная". Ее просветили ревизоры.
Altairegion22.ru

7 фактов о птицефабрике «Молодежная»

  1. Птицефабрика «Молодежная» находится в Первомайском районе.
  2. 100% акций принадлежит Алтайскому краю.
  3. Среднесписочная численность в 2021 году - 472 сотрудника.
  4. Выручка в 2022 году сократилась на 3,5% и составила 975 млн рублей.
  5. Чистая прибыль в 2022 году упала на 65% - до 29 млн рублей.
  6. По размеру выручки входит в Топ-10 компаний региона в отрасли«Животноводство».
  7. Руководитель – Евгений Давыдов.

Источники: Rusprofile.ru, «Прозрачный бизнес».

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