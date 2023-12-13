С ГОСпомощью. Тренды в промышленности, которые нас удивили в 2023 году

2023 год войдет в историю промышленного Алтая как время бурного роста. Индекс промпроизводства в разы превысил средний за предыдущие 10 лет, объем инвестиций оказался вдвое больше прошлогоднего. Отдельные факты и вовсе навевают воспоминания о форсированной индустриализации: на заводе «Барнаултрансмаш», например, обязались за год установить более 160 единиц нового оборудования. Как все это оказалось возможным в условиях дефицита кадров, международных санкций и двух волн удорожания кредитов?

Рост

Рост производства в промышленности не прогнозировал весной 2022 года ни один экономист или профильный чиновник. Между тем, производство в 2023 году не просто прирастало к прошлом году – росло с ускорением.

Так, в январе марте физический объем увеличился на 5,7% (к тому же периоду прошлого года), в январе-сентябре – уже на 7,1%. Индекс промпроизводства в регионе был выше нынешнего только в 2010-2011 годах. Но тогда рост был восстановительным – после обвала, вызванного мировым финансовым кризисом.

С чем он связан сейчас? Ответ известен: с усилиями государства, которое финансирует оборонный заказ и поддерживает импортозамещение и инфраструктурные проекты.

На заводе РТИ в Барнауле. Altairegion22.ru

Политика эта для России относительно новая – по крайней мере, масштаб ее применения. Экономисты называют ее кейнсианством и говорят об угрозах: растущей инфляции и опасной зависимости предприятий от бюджета

А тем временем производственные рекорды ставят предприятия оборонно-промышленного комплекса (и их контрагенты), импортозаместители, а также котло- и вагоностроители.

Финансирование

Не остановили промышленный рост даже две волны удорожания кредитов в банках, произошедшие в 2022 и 2023 годах после увеличения ставки Центробанка. Хотя, казалось бы, часть заводов будут вынуждены сжаться.

Однако в отрицательную зону, из крупных секторов, ушло лишь производство резиновых изделий и сельхозмашиностроение, и с удорожанием кредитов это вовсе не связано.

ИПП в Алтайском крае. Altapress.ru

Первый показатель сократился из-за остановки на шинном заводе «Нортек» после пожара. Второй - из-за пятикратного сокращения госсубсидий: в 2022 году на поддержку спроса на сельхозтехнику в РФ было выделено 10 млрд рублей, в 2023-м – только 2 млрд.

Почему высокие ставки слабо влияют на промышленность? Как объясняют банкиры, в периоды высоких рыночных ставок предприятия кредитуются, в основном, по госпрограммам, где ссуды намного дешевле.

К тому же в 2022-2023 годах существенно возросла господдержка. И она стала фактором развития уже не единиц, а десятков предприятий.

Промпредприятие в Алтайском крае. Минпромэнерго АК.

Бюджет

Только в 2022 году, по данным издания «Толк», господдержка алтайских промышленников увеличилась в четыре раза – с 1,4 до 5,6 млрд рублей. Из них около 4 млрд - займы из федерального Фонда развития промышленности (ФРП).

Итоги 2023 года пока не сообщали, но отдельные факты озвучивали: так, динамично растущий АЗПИ получил в федеральном фонде льготный заем в 1,2 млрд рублей. Завод «Барнаул РТИ» - 121 млн.

Ставки по таким займам в три-пять раз меньше ключевой (3% и 5% годовых), срок - до 7 лет, сумма - до 5 млрд рублей).

Растет и прямое финансирование предприятий из федерального бюджета. По данным минпромэнерго края, «Барнаултрансмаш» получил бюджетную субсидию в 4,36 млрд рублей на приобретение 162 единиц оборудования – для завода это настоящая промышленная революция.

Визит полпреда президента в СФО на "Барнаултрансмаш". sfo.gov.ru

По линии Минпромторга России субсидии на модернизацию выделили бийским компаниям ФНПЦ «Алтай» и «Сибприбормаш». Официально сообщалось о крупной субсидии (4 млрд рублей) «Рубцовскому машиностроительному заводу».

При этом в последнем случае бюджетные деньги предназначались уже не на техперевооружение, а на ритмичное и стабильное выполнение гособоронзаказа.

Глава Минпромторга Денис Мантуров, посетивший Алтай в августе, рассказал о выделении 15 млрд «Бийскому олеумному заводу» - деньги предназначены на развитие новых направлений по взрывчатым веществам.

Вице-премьер Правительства России, глава Минпромторга Денис Мантуров во время рабочей поездки в Алтайский край посетил предприятие «Алтайвитамины». Фото: Антон Червяков.

Кадры

Впрочем, деньги, которые могли бы решить любые производственные проблемы, оказались не в состоянии справиться с нехваткой кадров. Госзаказы позволили поднять зарплаты – в обрабатывающей промышленности они возросли на 26% (тогда как в среднем по краю – на 19%), достигнув в среднем 52 тыс. рублей (в крае – 43 тыс.).

Но численность работников в промышленности увеличилась всего на 1,9% (на 1,7 тыс. человек). И то в первую очередь – из-за частичной мобилизации 2022 года.

Людей просто физически нет из-за демографической ямы, в которую страна упала в 1990-х годах. По оценкам экспертов, падение продолжится до 2030 года.

Промышленные предприятия Алтая ищут кадры. Altairegion22.ru

Иллюстрацию этого дефицита привел Андрей Таран, зам. гендиректора по общим вопросам бийского завода «Сибприбормаш». Заводу необходимо до 2025 года нанять 3 тыс. новых работников – этого требуют уже имеющиеся контракты. Между тем, в Бийске на учете стоит всего 300 безработных.

В целом количество вакансий в промышленности – 7,5 тысяч, сообщил в октябре Вячеслав Химочка. На первый взгляд, катастрофой это не выглядит – ведь на алтайских заводах трудится около 92 тыс. человек.

Но не хватает как раз тех, без кого производство может встать: слесарей, сварщиков, токарей и т.д.

Как в таких условиях промышленники все же смогли показать положительные результаты? Однозначного ответа нет. Определенную роль сыграло участие в нацпроекте "Производительность труда", считает Химочка.

Вячеслав Химочка (министр промышленности и энергетики АК). Эксп. совет "Промышленность и энергетика" премии "Менеджер года-2023" в ИД "Алтапресс". Анна Зайкова.

С 2019 года предприятия перестраивают производства, начиная, обычно, с отдельных участков. В нацпроекте участвуют 82 компании региона с общим штатом почти 24 тыс. человек. И в среднем время протекания процессов уже сократилось на 32%, выработка взросла на 26%.

Часть предприятий черпают кадры среди осужденных за преступления небольшой и средней тяжести. К примеру, «Сибприбормаш» планировал довести их количество до 360 человек в этом году, и до 1 тыс. - в 2024-м.

Новые работники заводу пока нравятся: «Достойная дисциплина, многофункциональность и желание освоить новые профессии», - так их характеризует Андрей Таран.

Андрей Таран ("Сибприбормаш"). Экспертный совет "Промышленность и энергетика" премии "Менеджер года-2023" в ИД "Алтапресс". Анна Зайкова.

Ну и, наконец, все больше промышленников берут курс на автоматизацию и роботизацию. К примеру, в компании «Мартика» функционирует уже два роботизированных участка.

«Даже если на каком-то участке сегодня выгоднее использовать человеческий труд, расчеты надо строить исходя из того, сколько он будет стоить через пять лет и сможем ли мы вообще нанять людей», - комментирует Виталий Смокотин, гендиректор «Мартики».

Производство и продукция компании «Мартика». Анна Зайкова.

Оборудование

Надо сказать, что рост инвестиций в основной капитал в условиях международных санкций весной 2022-го тоже никто не прогнозировал.

В минпромэнерго края, напротив, опасались: через шесть-девять месяцев у промышленников начнутся трудности с запчастями, расходными материалами, да и с оборудованием тоже.

Меж тем, в первом полугодии 2023 года инвестиции увеличились почти вдвое по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Масштабное перевооружение идет на всех заводах, где отмечен рост. По отзыву промышленников, новое оборудование поступает на алтайские заводы из Китая, Индии, Турции и Тайваня.

Промпредприятие в Алтайском крае. Минпромэнерго АК.

Ряд промышленников отмечают некоторое оживление станкостроения и в России.

Вячеслав Химочка констатирует рост спроса на прессы от Барнаульского завода мехпрессов и высокую загрузку завода «Алтайгеомаш», выпускающего более 20 наименований бурового оборудования.

Но кое-кто делает станки для своего производства сам.

«Новый станок для механической очистки наружной цилиндрической поверхности труб в автоматическом режиме спроектирован и изготовлен собственными силами предприятия», - рассказали, например, в компании-производителе котлов для ТЭЦ «Межрегионэнергосервис».

Завод "Алтайгеомаш". Анна Зайкова

Другое дело, что зарубежные станки и запчасти существенно подорожали, по отзывам промышленников – главным образом, из-за падения курса рубля.

Но, похоже, и государственные, и частные заказчики пока способны «переварить» этот рост цен и продолжать ставить производственные рекорды, несмотря на рост затрат.

Китай

О последней тенденции сообщают пока немногие: быстрое проникновение на рынок китайской продукции. Собственно, притока продукции из дружественных стран ждали. Но мало кто знал, к каким последствиям приведет.

«Если раньше мы конкурировали, выходя на внешние рынки, и с европейскими производителями, и, в бюджетной нише, с китайскими, то теперь приходится внутри страны конкурировать с китайцами», - рассказала Анна Осинцева, зампредправления УК АЗПИ.

В центре - Анна Осинцева (АЗПИ). Экспертный совет "Промышленность и энергетика" премии "Менеджер года-2023" в ИД "Алтапресс". Анна Зайкова.

Китайские товарищи на рынке ведут себя агрессивно, применяют демпинг и не предоставляют техподдержки своим продуктам. Демпинговать же китайцам позволяет массовость производства, заточенного на выпуск миллионов единиц, и более низкая, чем в России, налоговая нагрузка.

Конкуренция с Китаем за короткий срок уже стала проблемой. Склады предприятий, которые еще год назад не видели другого поставщика, кроме АЗПИ, сегодня забиты китайскими комплектующими. В итоге рост объема на этом заводе в 2023 году составит меньше, чем ожидалось.