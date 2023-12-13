С ГОСпомощью. Тренды в промышленности, которые нас удивили в 2023 году

Рост
Рост производства в промышленности не прогнозировал весной 2022 года ни один экономист или профильный чиновник. Между тем, производство в 2023 году не просто прирастало к прошлом году – росло с ускорением.
Так, в январе марте физический объем увеличился на 5,7% (к тому же периоду прошлого года), в январе-сентябре – уже на 7,1%. Индекс промпроизводства в регионе был выше нынешнего только в 2010-2011 годах. Но тогда рост был восстановительным – после обвала, вызванного мировым финансовым кризисом.
С чем он связан сейчас? Ответ известен: с усилиями государства, которое финансирует оборонный заказ и поддерживает импортозамещение и инфраструктурные проекты.
Политика эта для России относительно новая – по крайней мере, масштаб ее применения. Экономисты называют ее кейнсианством и говорят об угрозах: растущей инфляции и опасной зависимости предприятий от бюджета
А тем временем производственные рекорды ставят предприятия оборонно-промышленного комплекса (и их контрагенты), импортозаместители, а также котло- и вагоностроители.
Финансирование
Не остановили промышленный рост даже две волны удорожания кредитов в банках, произошедшие в 2022 и 2023 годах после увеличения ставки Центробанка. Хотя, казалось бы, часть заводов будут вынуждены сжаться.
Однако в отрицательную зону, из крупных секторов, ушло лишь производство резиновых изделий и сельхозмашиностроение, и с удорожанием кредитов это вовсе не связано.
Первый показатель сократился из-за остановки на шинном заводе «Нортек» после пожара. Второй - из-за пятикратного сокращения госсубсидий: в 2022 году на поддержку спроса на сельхозтехнику в РФ было выделено 10 млрд рублей, в 2023-м – только 2 млрд.
Почему высокие ставки слабо влияют на промышленность? Как объясняют банкиры, в периоды высоких рыночных ставок предприятия кредитуются, в основном, по госпрограммам, где ссуды намного дешевле.
К тому же в 2022-2023 годах существенно возросла господдержка. И она стала фактором развития уже не единиц, а десятков предприятий.
Бюджет
Только в 2022 году, по данным издания «Толк», господдержка алтайских промышленников увеличилась в четыре раза – с 1,4 до 5,6 млрд рублей. Из них около 4 млрд - займы из федерального Фонда развития промышленности (ФРП).
Итоги 2023 года пока не сообщали, но отдельные факты озвучивали: так, динамично растущий АЗПИ получил в федеральном фонде льготный заем в 1,2 млрд рублей. Завод «Барнаул РТИ» - 121 млн.
Ставки по таким займам в три-пять раз меньше ключевой (3% и 5% годовых), срок - до 7 лет, сумма - до 5 млрд рублей).
Растет и прямое финансирование предприятий из федерального бюджета. По данным минпромэнерго края, «Барнаултрансмаш» получил бюджетную субсидию в 4,36 млрд рублей на приобретение 162 единиц оборудования – для завода это настоящая промышленная революция.
По линии Минпромторга России субсидии на модернизацию выделили бийским компаниям ФНПЦ «Алтай» и «Сибприбормаш». Официально сообщалось о крупной субсидии (4 млрд рублей) «Рубцовскому машиностроительному заводу».
При этом в последнем случае бюджетные деньги предназначались уже не на техперевооружение, а на ритмичное и стабильное выполнение гособоронзаказа.
Глава Минпромторга Денис Мантуров, посетивший Алтай в августе, рассказал о выделении 15 млрд «Бийскому олеумному заводу» - деньги предназначены на развитие новых направлений по взрывчатым веществам.
Кадры
Впрочем, деньги, которые могли бы решить любые производственные проблемы, оказались не в состоянии справиться с нехваткой кадров. Госзаказы позволили поднять зарплаты – в обрабатывающей промышленности они возросли на 26% (тогда как в среднем по краю – на 19%), достигнув в среднем 52 тыс. рублей (в крае – 43 тыс.).
Но численность работников в промышленности увеличилась всего на 1,9% (на 1,7 тыс. человек). И то в первую очередь – из-за частичной мобилизации 2022 года.
Людей просто физически нет из-за демографической ямы, в которую страна упала в 1990-х годах. По оценкам экспертов, падение продолжится до 2030 года.
Иллюстрацию этого дефицита привел Андрей Таран, зам. гендиректора по общим вопросам бийского завода «Сибприбормаш». Заводу необходимо до 2025 года нанять 3 тыс. новых работников – этого требуют уже имеющиеся контракты. Между тем, в Бийске на учете стоит всего 300 безработных.
В целом количество вакансий в промышленности – 7,5 тысяч, сообщил в октябре Вячеслав Химочка. На первый взгляд, катастрофой это не выглядит – ведь на алтайских заводах трудится около 92 тыс. человек.
Но не хватает как раз тех, без кого производство может встать: слесарей, сварщиков, токарей и т.д.
Как в таких условиях промышленники все же смогли показать положительные результаты? Однозначного ответа нет. Определенную роль сыграло участие в нацпроекте "Производительность труда", считает Химочка.
С 2019 года предприятия перестраивают производства, начиная, обычно, с отдельных участков. В нацпроекте участвуют 82 компании региона с общим штатом почти 24 тыс. человек. И в среднем время протекания процессов уже сократилось на 32%, выработка взросла на 26%.
Часть предприятий черпают кадры среди осужденных за преступления небольшой и средней тяжести. К примеру, «Сибприбормаш» планировал довести их количество до 360 человек в этом году, и до 1 тыс. - в 2024-м.
Новые работники заводу пока нравятся: «Достойная дисциплина, многофункциональность и желание освоить новые профессии», - так их характеризует Андрей Таран.
Ну и, наконец, все больше промышленников берут курс на автоматизацию и роботизацию. К примеру, в компании «Мартика» функционирует уже два роботизированных участка.
«Даже если на каком-то участке сегодня выгоднее использовать человеческий труд, расчеты надо строить исходя из того, сколько он будет стоить через пять лет и сможем ли мы вообще нанять людей», - комментирует Виталий Смокотин, гендиректор «Мартики».
Оборудование
Надо сказать, что рост инвестиций в основной капитал в условиях международных санкций весной 2022-го тоже никто не прогнозировал.
В минпромэнерго края, напротив, опасались: через шесть-девять месяцев у промышленников начнутся трудности с запчастями, расходными материалами, да и с оборудованием тоже.
Меж тем, в первом полугодии 2023 года инвестиции увеличились почти вдвое по сравнению с тем же периодом 2022 года.
Масштабное перевооружение идет на всех заводах, где отмечен рост. По отзыву промышленников, новое оборудование поступает на алтайские заводы из Китая, Индии, Турции и Тайваня.
Ряд промышленников отмечают некоторое оживление станкостроения и в России.
Вячеслав Химочка констатирует рост спроса на прессы от Барнаульского завода мехпрессов и высокую загрузку завода «Алтайгеомаш», выпускающего более 20 наименований бурового оборудования.
Но кое-кто делает станки для своего производства сам.
«Новый станок для механической очистки наружной цилиндрической поверхности труб в автоматическом режиме спроектирован и изготовлен собственными силами предприятия», - рассказали, например, в компании-производителе котлов для ТЭЦ «Межрегионэнергосервис».
Другое дело, что зарубежные станки и запчасти существенно подорожали, по отзывам промышленников – главным образом, из-за падения курса рубля.
Но, похоже, и государственные, и частные заказчики пока способны «переварить» этот рост цен и продолжать ставить производственные рекорды, несмотря на рост затрат.
Китай
О последней тенденции сообщают пока немногие: быстрое проникновение на рынок китайской продукции. Собственно, притока продукции из дружественных стран ждали. Но мало кто знал, к каким последствиям приведет.
«Если раньше мы конкурировали, выходя на внешние рынки, и с европейскими производителями, и, в бюджетной нише, с китайскими, то теперь приходится внутри страны конкурировать с китайцами», - рассказала Анна Осинцева, зампредправления УК АЗПИ.
Китайские товарищи на рынке ведут себя агрессивно, применяют демпинг и не предоставляют техподдержки своим продуктам. Демпинговать же китайцам позволяет массовость производства, заточенного на выпуск миллионов единиц, и более низкая, чем в России, налоговая нагрузка.
Конкуренция с Китаем за короткий срок уже стала проблемой. Склады предприятий, которые еще год назад не видели другого поставщика, кроме АЗПИ, сегодня забиты китайскими комплектующими. В итоге рост объема на этом заводе в 2023 году составит меньше, чем ожидалось.