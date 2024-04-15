16 апреля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Экономика
Erid: LatgBj7uC

«Ренессанс страхование» звонит с «Этикеткой» от билайна

На повторный вызов с забрендированного номера отвечает 61% клиентов.

Девушка разговаривает по телефону и работает за ноутбуком.
Девушка разговаривает по телефону и работает за ноутбуком.
Фото: ru.freepik.com, автор benzoix.

Группа Ренессанс страхование (MOEX: RENI) подключила сервис идентификации вызовов «Этикетка» от билайн бизнес. Теперь операторы колл-центра продаж могут проинформировать больше клиентов о необходимости продлить полис ипотечного или автострахования: абоненты видят на экране своего смартфона название компании и чаще отвечают на вызов.

Страхование — высококонкурентная отрасль. Многие из нас ежегодно сталкиваются со шквалом звонков от страховых агентов и брокеров, когда заканчивается действие, например, полисов ОСАГО или каско. И в этом потоке легко пропустить звонок от компании, с которой уже есть опыт сотрудничества. Другое дело — когда на экране смартфона высвечивается знакомое название.

Сервис «Этикетка» от билайн бизнес основан на технологии оператора, которая позволяет передавать вместе с номером вызывающего абонента дополнительную информацию, например, название бренда, компании или цель звонка. Сервис работает внутри и вне сети билайн при наличии технических возможностей и соглашения с другими телеком-операторами.

На пилотном этапе Группа Ренессанс Страхование использовала «Этикетку» для повторного контакта с клиентами, которые не ответили на первый звонок. Результат: с «Этикеткой» сотрудникам компании удалось связаться с 61% клиентов.

Обычно при недозвоне до клиентов мы пробовали разные каналы коммуникации — мессенджеры, email, СМС, чтобы подтвердить, что с клиентом на связи действительно его страховая компания. Это требовало дополнительных ресурсов. С «Этикеткой» все стало проще: дозвоны проходят быстрее, поэтому «Этикетка» стала нашим рабочим инструментом при пролонгации договоров, а в планах — масштабирование сервиса на направление нового бизнеса, — комментирует управляющий директор Группы Ренессанс страхование Николай Ефанкин.

Сервис «Этикетка» от билайн бизнес помогает компаниям повышать не только эффективность работы сотрудников, но и лояльность клиентов. Когда абонент уверен, что ему звонит действительно страховая, банк или доставка, разговор строится более доверительно и позитивно. От идентификации вызовов выигрывают все, кроме мошенников и спамеров. Уже сегодня с «Этикеткой» билайна совершено более 3 млн вызовов, и мы стремимся к тому, чтобы это число росло в геометрической прогрессии, — комментирует Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами блока по корпоративному бизнесу ПАО «ВымпелКом».

Подробнее на сайте beeline.ru.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Реклама
  • ПАО «ВымпелКом»

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
Арт-показ «Женитьба Фигаро»
Мюзикл «Подлинная история поручика Ржевского»
Фестиваль «Солнечный бал 2024»
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость